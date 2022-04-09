Об этом заявила член парламента Великобритании Лайла Моран. По ее словам, останавливаться на тех санкциях, которые уже были введены, не стоит. Ведь украинцев продолжают убивать.

"Пора обращаться с путинской армией и наемниками так, как мы относимся к террористам, используя соответствующие постановления правительства Великобритании. Мы должны возглавить призывы к Международному уголовному суду по выдаче международного ордера на арест Путина", – заявила Моран.

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Кто еще хочет ареста Путина

Моран не единственная, кто требует ареста Путина. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о необходимости привлечь к ответственности за военные преступления в Украине всех причастных к ним, включая политическое руководство России. Он подчеркнул, что наказание должны нести все военнослужащие, совершившие преступления в Украине, отдающие им приказы, а также те, кто несет за это политическую ответственность – в том числе глава российского МИД Сергей Лавров с Владимиром Путиным.

Кроме того, в Федеральную прокуратуру Германии поступило заявление с требованием начать следствие против Путина, Лаврова и еще сотен россиян, подозреваемых в совершении военных преступлений в Украине. В Германии уже 20 лет действует Международное уголовное право, позволяющее преследовать и судить по немецким законам виновных в военных преступлениях независимо от того, на территории какой страны, кем они были совершены и кто стал их жертвой.

Иммунитет для Путина и Лаврова

Но ни Путин, ни Лавров пока не могут оказаться на скамье подсудимых. У обоих есть так называемый функциональный иммунитет. Такой иммунитет есть у президента и министра иностранных дел любой страны. Но пользуется он им, пока находится на такой должности. Это защищает его от ареста и суда даже при наличии международного ордера.