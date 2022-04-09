Про це заявила член парламенту Великої Британії Лайла Моран. За її словами, зупинятися на тих санкціях, які вже були введені не варто. Адже українців і далі вбивають.

"Настав час поводитися з путінською армією та найманцями так, як ми ставимося до терористів, використовуючи відповідні постанови уряду Великобританії. Ми маємо очолити заклики до Міжнародного кримінального суду щодо видачі міжнародного ордера на арешт Путіна", – заявила Моран.

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Хто ще хоче арешт Путіна

Моран не єдина, хто вимагає арешту Путіна. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив про необхідність притягти до відповідальності за воєнні злочини в Україні всіх, хто причетний до них, включаючи політичне керівництво Росії. Він наголосив, що покарання мають нести всі військовослужбовці, які вчинили злочини в Україні, ті, хто віддавав їм накази, а також ті, хто несе за це політичну відповідальність – у тому числі голова російського МЗС Сергій Лавров із Володимиром Путіним.

Окрім того, до Федеральної прокуратури Німеччини надійшла заява з вимогою розпочати слідство проти Путіна, Лаврова та ще сотень росіян, підозрюваних у скоєнні воєнних злочинів в Україні. В Німеччині вже 20 років діє Міжнародне кримінальне право, яке дозволяє переслідувати та судити за німецькими законами винних у воєнних злочинах незалежно від того, на території якої країни, ким вони були скоєні та хто став їхньою жертвою.

Імунітет для Путіна та Лаврова

Але ні Путін, ні Лавров поки не можуть опинитися на лаві підсудних. У обох є так званий функціональний імунітет. Такий імунітет є у президента та міністра закордонних справ будь-якої країни. Але користується він ним доти, доки перебуває на такій посаді. Це захищає його від арешту та суду навіть у разі наявності міжнародного ордера.