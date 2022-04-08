Він наголосив, що всі, хто несуть політичну відповідальність за воєнні злочини в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності.

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Це стосується як воєначальників, так і солдатів та політиків.

Будь-хто, хто несе відповідальність за ці злочини, повинен буде відповісти. У тому числі солдатів. В тому числі воєначальники. І, звичайно ж, ті, хто несе політичну відповідальність,

– заявив він.

Штайнмаєр додав, що ситуація у Бучі жахлива і йому важко переносити ті криваві фото. Але він підкреслив, що це вкотре доводить, що означає злочинний напад Росії на Україну та які страждання і смерть він несе.

Також президент Німеччини зізнався, що сподівався на залишки "раціональності" Володимира Путіна.

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