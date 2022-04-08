Он подчеркнул, что все, кто несут политическую ответственность за военные преступления в Украине, должны быть привлечены к ответственности.

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Это касается как военачальников, так и солдат и политиков.

Любой, кто несет ответственность за эти преступления, должен будет ответить. В том числе солдаты. В том числе военачальники. И, конечно же, те, кто несет политическую ответственность,

– заявил он.

Штайнмайер добавил, что ситуация в Буче ужасная, и ему тяжело переносить те кровавые фото. Но он подчеркнул, что это еще раз доказывает, что означает преступное нападение России на Украину и какие страдания и смерть оно несет.

Также президент Германии признался, что надеялся на остатки "рациональности" Владимира Путина.