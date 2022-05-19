Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также отметил, что этот процесс действительно длится достаточно долгое время.

Выйдите с территории, тогда поговорим, – советник главы МВД обратился к россиянам

Выйдите с территории, тогда поговорим, – советник главы МВД обратился к россиянам

https://24tv.ua/viydit-teritoriyi-todi-pogovorimo-radnik-glavi-mvs-zvernuvsya_n1983249

Выйдите с территории, тогда поговорим, – советник главы МВД обратился к россиянам

https://24tv.ua/viydit-teritoriyi-todi-pogovorimo-radnik-glavi-mvs-zvernuvsya_n1983249

Выйдите с территории, тогда поговорим, – советник главы МВД обратился к россиянам

https://24tv.ua/viydit-teritoriyi-todi-pogovorimo-radnik-glavi-mvs-zvernuvsya_n1983249

Для лучшего понимания – сегодня или завтра мы получаем то оружие, о котором договаривались две или три недели назад,

– объясняет Смирнов.

"Процесс предоставления нам оружия уже запущен и работает по полной. Разведки проводник стран и наши аналитики говорят, что Украина накопит нужный военный, вооруженный и человеческий потенциал через месяц", – утверждает советник министра внутренних дел.

Относительно помощи Великобритании Смирнов говорит, что трудно спрогнозировать время, когда она поступит. Потому что есть определенные логистические нюансы – не все страны хотят упускать нам это вооружение.

Предоставление Украине оружия в войне против России – что нужно знать

Указ о предоставлении Украине помощи позволит Байдену передавать в избытке в США оружие без предварительного одобрения Конгрессом. Речь идет только о чрезвычайных ситуациях. США уже отправили в Украину 184 тысяч артиллерийских снарядов для гаубиц, также направили 14 контрартиллерийских радаров. Дополнительное количество снарядов и два радара входят в пакет, который могут утвердить уже 19 мая.

Россия заблокировала для украинцев возможность экспорта зерна, перекрыв порты на Юге. В Госдепе говорят , что мир должен добиться от России создания коридоров для Украины.

Также министерша финансов Джанет Эллен подтвердила , что США маловероятно позволят России продолжать выплачивать долги в иностранной валюте. Эллен говорит, что инвесторы уже привыкли к тому, что россиян исключили из мировой финансовой системы.

Несмотря на большую поддержку Украины, в США отмечают : американских войск на украинской территории не будет.

Великобритания поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Премьер Борис Джонсон неоднократно заявлял, что его страна поможет победить украинцам Путина. И, по его словам, победа будет точно за Украиной.

Еще 23 апреля Джонсон и Зеленский договорились о предоставлении Украине тяжелого вооружения. Поддержка Британии ощутима и на экономическом фронте – отменили все пошлины на товары, поступающие в страну из Украины в рамках действующего соглашения о свободной торговле.

Британское правительство приняло решение предоставить Украине помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов. Это вдвое превышает предыдущие обещания Бориса Джонсона.

В США приняли новую финансовую помощь для Украины – смотрите видео