Гаубицю розробила британська компанія BAE Systems. Це найбільший у Європі оборонний підрядник.

До теми Switchblade 300 вже у ЗСУ: як смертоносний дрон може перевернути хід війни

М777 вже показали свою потужність у багатьох гарячих точках планети: Афганістані, Іраку, Сирії, Ємені. Тепер гаубиці покажуть себе і в Україні.

Переваги М777

Причіпна гаубиця М777 є покращеною версією вже звичної світу М982. Проте вона легша, практичніша та скорострільна. Зброя важить 4 тонни, а це дозволяє транспортувати її на поле бою навіть гелікоптерами.

Крім цього, це одна з найбільш далекобійних гаубиць у світі. Комфортна дальність стрільби від 24 до 37 кілометрів, а робочий темп стрільби – 2 постріли на хвилину. В інтенсивному режимі гармата може насипати 5 снарядів, а максимальний режим дозволяє випустити 7 снарядів на хвилину. До того ж для роботи з М777 потрібно 8 людей.

Чому гаубиці допоможуть Україні: дивіться відео

Росіяни не встигнуть нічого зробити

Вартість такої гармати від трьох мільйонів доларів. Проте остаточна ціна залежить від модифікації. М777 має варіанти з механічно-оптичними системами наведення та прицілювання або з повністю цифровими системами управління вогнем. ЗСУ отримали якраз новітні варіанти цієї грізної зброї.

Такі технології дозволяють гаубиці самостійно визначати місце розташування, а отже, швидше та ефективніше обчислювати параметри для наведення на ціль.



Характеристика зброя / Скриншот з відео 24 каналу

Щоб розгорнути М777, потрібно лише 3 хвилини, а зібрати її для транспортування можна ще швидше – всього за 2. Отже, за 10 хвилин можна приїхати, накидати росіянам снарядів на голови й поїхати. За цей час вони навіть не встигнуть розкласти свій арсенал, а дати залп у відповідь – поготів.

Як атакує М777: дивіться відео

Особливі снаряди

Досі мовилось лише про звичайні снаряди до гаубиці М777, але бувають і незвичайні. Зокрема, Канада передала нашим Збройним Силам високоточні М982 Excalibur. Це 48-кілограмовий, керований GPS-системами снаряд вартістю у 112 тисяч доларів за одиницю.



М982 Excalibur від Канади / Скриншот з відео

Якщо брати до уваги всі його характеристики, то ціна є справедливою. Звичайні артилерійські боєприпаси не завжди б'ють прицільно, бо їхній радіус відхилення може досягати кількох десятків метрів. Очевидно, є ризик зачепити сторонні об'єкти та не вразити ворожу ціль. Excalibur дає змогу трощити ворога, навіть коли той ховається у дворах, адже радіус відхилення такого снаряда до 4 метрів.



Excalibur влучає в цілі, які рухаються / Скриншот з відео

У поєднанні з М777 прицільний вогонь по позиціях ворога можна вести з відстані до 40-ка кілометрів, а це гідна відстань, як для артилерійської системи. Перевага Excalibur ще й у тому, що його можна використовувати із будь-якою гаубицею 155-міліметрового калібру зразка НАТО.

Тобто французькі CАУ CAESAR чи німецькі PhZ 2000 теж можна використовувати з такими снарядами. Завдяки таким артилерійським системам Збройні Сили України отримали важливу перевагу над ворогом.

Переможе радянську артилерію

Артилерія – це основа у будь-якій війні. Саме за допомогою цих систем знищують бронетехніку ворога, завдаються удари по центрах забезпечення та управління. Саме завдяки артилерії можна відрізати ворога від тилового забезпечення і тилових постачань.



Українська артилерія стає сильнішою / Скриншот з відео

Російські, а правильніше було б сказати радянські артилерійські установки обстрілюють наші позиції з відстані у 20 – 30 кілометрів. Сучасні західні системи дозволяють ЗСУ вести вогонь із більшої дистанції й трощити ворога без втрат у власній техніці. І що важливо – прицільно.

В Україні теж є керовані снаряди натовських зразків. Наприклад, реактивна система залпового вогню "Вільха". Попри те, що радіус відхилення там сягає до 15 метрів, ЗСУ успішно їх використовують. Уявіть, які результати показують 155-міліметрові гаубиці М777, що стали початком нової історії Збройних Сил України.