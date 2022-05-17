Маленька літаюча пташка має вагу трохи понад 2 кілограми. Вона висить у повітрі доти, поки не знайде ворожу ціль, а потім її знищує.

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Switchblade 300 – маленький, але від того не менш смертоносний дрон. Баражуючий боєприпас (або як його називають у народі дрон-камікадзе) вже виконує завдання в Україні.

Як працюють Switchblade: дивіться відео

Особливості дронів-камікадзе

Switchblade 300 – розробка американської компанії AeroVironment і створили його у 2011 році для морпіхів в Афганістані.

Специфіка афганської кампанії була доволі незвичною. Дістати ворога з артилерії вдавалося не завжди, адже терористи ховалися серед цивільних. Switchblade 300 став розв'язанням цієї проблеми.

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Невеликий, малопомітний і безкомпромісно точний

Він – невеликий, малопомітний та безкомпромісно точний. Це баражуючий боєприпас, який здатен не просто знайти ціль, а й навіть переслідувати її, допоки не знищить.

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Уявіть, що по позиціям України вогонь ведуть 10 установок російських "Градів". Дістатися до них часом просто нереально. В нагоді якраз стають дрони-камікадзе: лічені хвилини і пускових установок ворога немає.

Те ж саме відбувається і з колоною техніки. Дрони-камікадзе якраз і призначені для знищення таких цілей. Вони компактні, маневрені, а такі моделі як Switchblade 300 вміщаються у звичайний наплічник.



Момент знищення цілі дроном-камікадзе / Скриншот з відео AeroVironment Inc.

Дрон набирає швидкість 150 кілометрів на годину

Попри свою скромну вагу у 2,5 кілограми, Switchblade 300 може розвивати швидкість до 160 кілометрів на годину і перебувати у повітрі до 15 хвилин. Хоч дальність польоту доволі скромна (всього 10 кілометрів), вона компенсується практичністю використання.



Характеристика Switchblade 300 / Інфографіка 24 каналу

Як відбувається запуск зброї

Для запуску потрібна лише одна людина:

якщо запуск відбувається з тубуса – це займає всього 2 хвилини. Принцип схожий до міномета;

зі спеціальної пускової коробки підготовка до запуску займає до 10 хвилин.

Однак все насправді залежить від того, звідки саме здійснюється вихід безпілотника на полювання. Адже цю "пташку" можна запустити з корабля, з землі, літака і навіть із субмарини.



Запуск Switchblade 300 із тубуса / Фото AeroVironment Inc.

Далі – діло за невеликим моторчиком позаду дрона. Він дозволяє йому спокійно літати у пошуках цілі.

До речі! Щойно ніс БПЛА покидає пускову установку – моментально розправляються крила, вискакують як лезо ножа. Звідси й назва Switchbalde або ж "Викидний ніж".

Кольорова камера дає змогу оператору ефективно відстежувати цілі, GPS-навігація допомагає налаштувати маршрут за потреби, а 50-кратний зум дозволить відшукати навіть найбільш замасковані об'єкти. Хоча це ще не всі вміння цього "маленького монстра".

Дрон може самотужки шукати собі ціль

Системи Switchblade 300 налаштовані таким чином, що дрон здатний самотужки шукати собі ціль. Його можна запрограмувати на конкретні мішені: наприклад, відправити на знищення ворожого "Тигра" чи вантажівки.

Серед усіх цілей він обере тільки ту, яку заздалегідь вказав оператор. Навіть керувати не треба – Switchblade 300 зробить усе сам.

Демонстрація роботи вбивчого дрона: дивіться відео

Йому допоможуть комп'ютеризовані системи, які дозволяють ідентифікувати одразу кілька цілей, а згодом вибрати ту, яку потрібно знищити.

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Щойно дрон фіксує мішень – ціль вже не зможе уникнути удару. Switchblade 300 влітає у свою ціль на швидкості у 160 кілометрів на годину – саме тому його і називають дроном-камікадзе.

Найцікавіше те, що дрон – малопомітний. Адже завдяки компактним розмірам, Switchblade 300 практично невидимий, залишає лише мінімальні теплові та акустичні сліди.



Характеристика дрона-вбивці / Інфографіка AeroVironment Inc.

Україна вже отримала понад 700 таких дронів

За весь час використання таких дронів американцями – вони ніколи не звітували про результати в бою. Все обмежувалося лише заявами про "хороші результати роботи".

Україна ж отримала вже понад 700 таких дронів-камікадзе. На цьому поставки не закінчуються. У США вже заявили про надання нової генерації Switchblade – модель 600.

Фактично це той самий дрон, але з деякими покращеннями. Якщо попередню версію використовували для знищення ворожих угруповань та легкої броньованої техніки, то версія 600 здатна трощити навіть танки.



Момент запуску дрона-камікадзе / Фото AeroVironment Inc.

Особливості Switchblade 600

Switchblade 600 важчий за свого попередника і важить майже 23 кілограми – через боєзаряд, який несе на собі. Максимальна швидкість – 185 кілометрів на годину. Водночас дрон може літати вже на відстані приблизно 40 кілометрів і перебувати у повітрі понад 30 хвилин.



Характеристики Switchblade 600 / Інфографіка 24 каналу

Switchblade 600 вперше показали у 2018 році. Лише у 2021, після всіх випробувань, їх взяли на озброєння в армію США.

Вже у 2022 році заговорили про постачання для України – через повномасштабне вторгнення армії Росії. Досі армії лише двох держав користувалися Switchblade:

США;

Велика Британія.

Відтепер він є на озброєнні і в України!

Switchblade завжди летить у ціль

Точно так само, як і 300-у версію, його можна запрограмувати на конкретну ціль, наприклад, на ворожий Т-90. Дрон баражуватиме у повітрі, поки не знайде його і не знищить.

Зауважимо! Найголовніша перевага використання такого озброєння – воно завжди летить у ціль. Якщо вірити розробникам, 100 дронів гарантують 100 влучань.

Яка ціна дронів

Окрім цього, великий плюс такого озброєння – ціна. До прикладу, Switchblade 300 коштує всього 6 тисяч доларів. Тоді як вартість Javelin стартує від 249 тисяч доларів, а ракет, які ставлять на озброєння різних БПЛА, коливаються в межах 100 тисяч доларів за одиницю.

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Про статистику та успішність використання такого озброєння можна буде говорити вже після перемоги України в цій війні – коли кожен російський окупант "познайомиться" зі Switchblade поближче.