Маленькая летающая птичка имеет вес немного больше 2 килограммов. Она висит в воздухе до тех пор, пока не найдет вражескую цель, а потом ее уничтожает.

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Switchblade 300 – маленький, но оттого не менее смертоносный дрон. Барражирующий боеприпас (или как его называют в народе дрон-камикадзе) уже выполняет задачи в Украине.

Как работают Switchblade: смотрите видео

Особенности дронов-камикадзе

Switchblade 300 – разработка американской компании AeroVironment и была создана в 2011 году для морпехов в Афганистане.

Специфика афганской кампании была довольно необычной. Достать врага из артиллерии удавалось не всегда, ведь террористы прятались среди гражданских. Switchblade 300 стал решением этой проблемы.

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Небольшой, малозаметный и бескомпромиссно точный

Он небольшой, малозаметный и бескомпромиссно точный. Это барражирующий боеприпас, который способен не просто найти цель, но даже преследовать ее, пока не уничтожит.

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Представьте, что по позициям Украины огонь ведут 10 установок российских "Градов". Достать их порой просто невозможно. Пригодятся как раз дроны-камикадзе: считанные минуты и пусковых установок врага нет.

То же самое происходит и с колонной техники. Дроны-камикадзе как раз и предназначены для уничтожения таких целей. Они компактны, маневренны, а такие модели как Switchblade 300 умещаются в обычный рюкзак .



Момент уничтожения цели дроном-камикадзе / Скриншот с видео AeroVironment Inc.

Дрон набирает скорость 150 километров в час

Несмотря на свой скромный вес в 2,5 килограмма, Switchblade 300 может развивать скорость до 160 километров в час и находиться в воздухе до 15 минут. Хотя дальность полета достаточно скромная (всего 10 километров), она компенсируется практичностью использования.



Характеристика Switchblade 300 / Инфографика 24 канала

Как происходит запуск оружия

Для запуска нужен только один человек:

если запуск происходит из тубуса – это занимает всего 2 минуты. Принцип похож на миномет;

из специальной пусковой коробки подготовка к запуску занимает до 10 минут.

Однако все на самом деле зависит от того, откуда именно осуществляется выход беспилотника на охоту. Ведь эту "птичку" можно запустить с корабля, с земли, самолета и даже с субмарины.



Запуск Switchblade 300 из тубуса / Фото AeroVironment Inc.

Дальше – дело за небольшим моторчиком позади дрона. Он позволяет ему спокойно летать в поисках цели.

Кстати! Как только нос БПЛА покидает пусковую установку – моментально расправляются крылья, выскакивают как лезвие ножа. Отсюда и название Switchbalde или же "Выкидной нож".

Цветовая камера позволяет оператору эффективно отслеживать цели, GPS-навигация помогает настроить маршрут при необходимости, а 50-кратный зум позволит найти даже самые замаскированные объекты. Хотя это еще не все умения этого маленького монстра.

Дрон может самостоятельно искать себе цель

Системы Switchblade 300 настроены таким образом, что дрон способен самостоятельно искать себе цель. Его можно запрограммировать на конкретные мишени: например, отправить на уничтожение вражеского "Тигра" или грузовика.

Из всех целей он выберет только ту, которую заранее указал оператор. Даже управлять не нужно – Switchblade 300 сделает все сам.

Демонстрация работы убийственного дрона: смотрите видео

Ему помогут компьютеризированные системы, которые позволяют идентифицировать сразу несколько целей, а затем выбрать ту, которую нужно уничтожить.

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Как только дрон фиксирует мишень – цель уже не сможет избежать удара. Switchblade 300 влетает в свою цель на скорости 160 километров в час – именно поэтому его и называют дроном-камикадзе.

Самое интересное, что дрон – малозаметный. Ведь благодаря компактным размерам Switchblade 300 практически невидим, оставляет лишь минимальные тепловые и акустические следы.



Характеристика дрона-убийцы / Инфографика AeroVironment Inc.

Украина уже получила более 700 таких дронов

За все время использования таких дронов американцами – они никогда не отчитывались о результатах в бою. Все ограничивалось только заявлениями о "хороших результатах работы".

Украина же получила уже более 700 таких дронов-камикадзе. На этом поставки не заканчиваются. В США уже заявили о предоставлении нового поколения Switchblade – модель 600.

Фактически это тот же дрон, но с некоторыми улучшениями. Если предыдущую версию использовали для уничтожения вражеских группировок и легкой бронированной техники, то версия 600 способна крушить даже танки.



Момент запуска дрона-камикадзе / Фото AeroVironment Inc.

Особенности Switchblade 600

Switchblade 600 тяжелее своего предшественника и весит почти 23 килограмма – из-за боезаряда, который несет на себе. Максимальная скорость – 185 километров в час. В то же время, дрон может летать уже на расстоянии примерно 40 километров и находиться в воздухе более 30 минут.



Характеристики Switchblade 600 / Инфографика 24 канала

Switchblade 600 впервые показали в 2018 году. Лишь в 2021 году, после всех испытаний, их взяли на вооружение в армию США.

Уже в 2022 году заговорили о поставках для Украины – из-за полномасштабного вторжения армии России. До сих пор армии только двух государств пользовались Switchblade:

США;

Великобритания.

Отныне он есть на вооружении и у Украины!

Switchblade всегда летит в цель

Точно так же, как и 300-ю версию, его можно запрограммировать на конкретную цель, например на вражеский Т-90. Дрон будет бороздить в воздухе, пока не найдет его и не уничтожит.

Заметим! Самое главное преимущество использования такого вооружения – оно всегда летит в цель. Если верить разработчикам, 100 дронов гарантируют 100 попаданий.

Какая цена дронов

Кроме того, большой плюс такого вооружения – цена. К примеру, Switchblade 300 стоит всего 6 тысяч долларов. В то время как стоимость Javelin стартует от 249 тысяч долларов, а ракеты, которые ставят на вооружение разных БПЛА, колеблются в пределах 100 тысяч долларов за единицу.

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О статистике и успешности использования такого вооружения можно будет говорить уже после победы Украины в этой войне – когда каждый российский оккупант познакомится со Switchblade поближе.