Правда, для этого ее нужно отремонтировать. Именно этим занимаются ремонтные подразделения воинских частей.

Важно Противник сосредоточил усилия на Донецком направлении: карта боевых действий на 16 мая

Как рассказали в фейсбуке Сухопутных войск ВСУ, украинские мастера возвращают в строй военную технику и вооружение, поврежденные или добытые в боях с оккупантами. У большинства ремонтников до войны были другие специальности и профессии.

Но сейчас они реанимируют технику, которую передают наши бойцы с передовой. Один из мастеров рассказал, что сложность зависит от того, в каком состоянии технику доставили.

Бывает, что (оккупанты – 24 канала) просто бросают ее, а она (техника – 24 канала) в рабочем состоянии. Был танк, мы проверили, он в полностью рабочем состоянии, из него даже не стреляли,

– сказал один из мастеров.

ВСУ показали, как возвращают в строй трофейную технику: смотрите видео

Свежие данные о потерях врага

По состоянию на 16 мая общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава – около 27700 (+300) человек ликвидировано;

танков – 1228 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 2974 (+16) единицы;

артиллерийских систем – 577 (+22) единиц;

РСЗО – 195 единиц;

средств ПВО – 89 единиц;

самолетов – 200 единиц;

вертолетов – 165 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11) единиц;

крылатых ракет – 97 (+2) единиц;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2101 (+14) единица,

специальной техники – 42 единицы.

Наибольшие потери противника (за минувшие сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Какая ситуация на Донбассе: главное за сутки

На Донецком направлении оккупанты обстреливали всю линию столкновения из всего возможного вооружения, включая авиацию. Враг хочет истощить украинских воинов и разрушить их фортификационные сооружения.