Правда, для этого ее нужно отремонтировать. Именно этим занимаются ремонтные подразделения воинских частей.

Важно Противник сосредоточил усилия на Донецком направлении: карта боевых действий на 16 мая

Как рассказали в фейсбуке Сухопутных войск ВСУ, украинские мастера возвращают в строй военную технику и вооружение, поврежденные или добытые в боях с оккупантами. У большинства ремонтников до войны были другие специальности и профессии.

Но сейчас они реанимируют технику, которую передают наши бойцы с передовой. Один из мастеров рассказал, что сложность зависит от того, в каком состоянии технику доставили.

Бывает, что (оккупанты – 24 канала) просто бросают ее, а она (техника – 24 канала) в рабочем состоянии. Был танк, мы проверили, он в полностью рабочем состоянии, из него даже не стреляли,
– сказал один из мастеров.

ВСУ показали, как возвращают в строй трофейную технику: смотрите видео

Свежие данные о потерях врага

По состоянию на 16 мая общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава – около 27700 (+300) человек ликвидировано;
  • танков – 1228 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин – 2974 (+16) единицы;
  • артиллерийских систем – 577 (+22) единиц;
  • РСЗО – 195 единиц;
  • средств ПВО – 89 единиц;
  • самолетов – 200 единиц;
  • вертолетов – 165 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11) единиц;
  • крылатых ракет – 97 (+2) единиц;
  • кораблей и катеров – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2101 (+14) единица,
  • специальной техники – 42 единицы.

Наибольшие потери противника (за минувшие сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Какая ситуация на Донбассе: главное за сутки

На Донецком направлении оккупанты обстреливали всю линию столкновения из всего возможного вооружения, включая авиацию. Враг хочет истощить украинских воинов и разрушить их фортификационные сооружения.

  • На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях: продолжается наступление врага, боевые действия.
  • На Авдеевском направлении: у врага – потери, он отошел на прежние позиции.
  • На Северодонецком и Новопавловском направлениях: не было активных боевых действий, противник обстреливал наши позиции.
  • В Мариуполе враг продолжает обстреливать "Азовсталь" из авиации и артиллерии.

Актуально – ВСУ показали кладбище бронетехники, которую потеряли оккупанты на Черниговщине: смотрите видео