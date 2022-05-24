Он опубликовал пост в соцсети, в котором объяснил, что сейчас Украине может помочь именно такое вооружение – американская реактивная система залпового огня MLRS.

В Украину отправят противокорабельные ракеты Harpoon: что о них известно

По его словам, это оружие может помочь Украине:

отразить наступление россиян на Донбассе

сорвать планы России по аннексии Херсона,

прекратить пытки, изнасилования и другие ужасающие нарушения прав человека россиянами на оккупированных территориях,

разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис.

Что такое MLRS? Это реактивная система залпового огня – универсальные пусковые установки американской армии. Они могут вести огонь неуправляемыми снарядами на расстояние до 45 км, высокоточными ракетами M30 и M31 на дальность до 70 км и баллистическими тактическими ракетами на расстояние до 300 км.

Зеленский призвал партнеров предоставить Украине системы MLRS

По словам президента, благодаря этому оружию Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию. Глава государства добавил, что в некоторых странах эти системы MLRS только стоят. Однако для Украины это вопрос выживания.

Он обратился к странам, которые боятся предоставлять Украине системы MLRS, считая, что наше государство будет наступать на Россию. Зеленский напомнил, что война сегодня идет на украинской территории. "Донбасс не перестал быть частью Украины после того, как российские кафиры начали выдавать там российские паспорта", - подчеркнул президент.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркивал, что Украина нуждается в MLRS – американских реактивных системах залпового огня на гусеничной базе "Брэдли". И потеря времени обходится слишком дорого.

К слову, после встречи "Рамштайн-2" 20 стран объявили о новых пакетах помощи безопасности Украине, включая критически необходимое вооружение. Италия, Греция, Норвегия и Польша объявили новые поставки оружия и боеприпасов для ВСУ. А Дания предоставит противокорабельные ракеты Гарпун и пусковые установки к ним.

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