Эти ракеты помогут Украине защитить свое убережение. Все, что известно о Harpoon – читайте в материале 24 канала.

Тема Дания планирует передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon

Характеристика ракеты Harpoon

Впервые такую противокорабельную ракету ввели в эксплуатацию в 1977 году. С этого времени ее постоянно обновляли и модернизировали. Какую версию Harpoon передадут Украине – неизвестно. Однако на вооружении Дании находится RGM-84L Harpoon Block 2.

Такую модификацию начали производить в 2011 году. Она отличается высокой устойчивостью к радиоэлектронным помехам противника, повышенной точностью и спутниковой навигацией, которая позволяет сделать полет более точным. Harpoon Block 2 имеет модернизированную радиолокационную головку самонаведения. Благодаря ей можно бить и по вражеским кораблям в порту, и по наземным целям.

Эта ракета уничтожает целые 227-килограммовые боевые части. То есть одного Harpoon хватит на большой фрегат типа "Адмирал Григорьевич". Дальность полета составляет до 280 километров, скорость – 855 километров в час, максимальная высота над волнами – 915 метров.

Как ракета поражает цель

После запуска Harpoon следует за установленным курсом. Она двигается в сторону цели на очень малой высоте;

в рассчитанный момент ракета инициализирует активную радиолокационную головку самонаведения для поиска цели в радиусе 45 градусов от направления полета;

после обнаружения цели ракета наводится на нее и атакует;

Атаку Harpoon осуществляет 2 способами – горизонтально и маневром горькая. Во время первого ракета двигается над водой, а второго – сначала поднимается вверх на высоту до 18 километров, а затем атакует. Такой способ предпочтительно используют для всплывших подводных лодок.

Кстати, выпускать Harpoon можно из самолетов, надводных кораблей, подлодок и береговых пусковых установок.

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Сколько в Дании таких ракет

В Дании есть 2 батарейки по две пусковые установки в каждой. В состав батареи входит:

машина управления,

машины энергообеспечения,

командный пункт,

машины подзарядки.

Каждая пусковая установка имеет по 4 ракеты. Это означает, что две батареи Harpoon могут одновременно выпустить 16 ракет, атакующих разные цели.

Как ракеты Harpoon помогут Украине в войне с Россией

К сожалению, у Вооруженных Сил Украины нет самолетов, подводных лодок или кораблей с которых можно запускать такую ракету. Поэтому наши бойцы могут выпускать Harpoon только с берега. Однако это позволит взять под контроль все украинское побережье. Вместе с украинской противокорабельной ракетой "Нептун" удастся значительно снизить эффективность российского флота. Кроме того, Harpoon позволит минимизировать риск высадки вражеского десанта.

Что этому предшествовало

Глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге после конференции Украинской контактной группы сообщил, что Дания предоставит Украине ракеты Harpoon и пусковые установки к ним. Американский министр обороны отметил, что 20 стран вызвались предоставить Украине военную помощь.

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