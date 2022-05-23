Глава Офиса Президента подчеркнул, что Украина, кроме того, получит дополнительное вооружение от ряда стран мира. Это необходимо, чтобы решить ряд задач защиты и обороны украинских территорий.

Заметьте ли Украине израильский "Железный Купол"

Дания планирует передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки к ним. Также дополнительное вооружение получим из ряда других стран. Нам это действительно нужно для решения задач по защите и освобождению наших территорий.

– заявил Ермак.

20 стран объявили о новых пакетах помощи

Ллойд Остин – глава Пентагона – 23 мая сообщил, что 20 стран мира готовы объявить о новых пакетах помощи для Украины. Речь идет о области безопасности. Соответствующее заявление министр обороны США сделал после онлайн-заседания Контактной группы по Украине.

Италия, Греция, Норвегия и Польша заявили о новых поставках вооружения и боеприпасов для украинских защитников и защитниц. Кроме того, Дания отметила готовность "помочь Украине защитить свое побережье". Также передать помощь Украине планирует Чехия.

Зеленский об оружии, в котором нуждается Украина

Президент Владимир Зеленский 21 мая заявил, что Украина сейчас нуждается в любой бронированной технике , которая только существует. Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время совместного брифинга с Антониу Коштой – премьер-министром Португалии.

"Здесь бы я поставил не двоеточия, а одно. Я не буду перечислять, какая конкретно нам нужна бронированная техника. Скажу откровенно. Она нужна вся. Какая есть", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что обращается с этим ко всем мировым лидерам. Если страны могут предоставить оружие, хорошо. Если нет, Украина ее будет покупать. Самое главное – сохранить людей. Зеленский отметил, что цены в этих решениях нет.

Польша предоставила вооружение на 2 миллиарда долларов

Анджей Дуда – президент Польши – подчеркнул, что Польша уже предоставила Украине вооружение на 2 миллиарда долларов. Речь идет о танках, БТРах, ПВО и военной амуниции. Соответствующее заявление президент Польши сделал 22 мая, выступая в Верховной Раде.

Важно! Украинские защитники и защитницы продолжают героически защищать родную землю. Они наносят врагу значительные потери.

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