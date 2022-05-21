Об этом он сказал на совместном брифинге по Антониу Кошта, сообщает 24 канал. Именно в ответе журналистам политики и затронули тему о сверхважном вооружении для противостояния в войне с Россией.
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Не буду перечислять, какая техника нужна, – Зеленский
Президент Украины отметил, что гуманитарный аспект важен для помощи Украине. Именно в нем и нужна бронированная техника.
Тут бы я поставил не двоеточие, а одно. Я не буду перечислять, какая именно нам нужна бронированная техника. Скажу откровенно. Она нужна вся. Которая является,
– заявил Зеленский.
Он добавил, что обращается с просьбой о поддержке Украины ко всем лидерам. "Можете предоставить? Давайте. Не можете? Будем покупать. Нам все равно, как. Нам главное сохранить больше людей, а цены в этих решениях, я считаю, не существует", – пояснил украинский лидер.
Президент подчеркнул, что в целом аспект в гуманитарных вопросах очень важен после того, что сделала Россия в Мариуполе, когда Украина не может дойти туда военным путем и разблокировать город.
"Десятки тысяч людей убили и большое количество людей попали в плен в Россию. Почему я это называю гумвектором? Потому что нужно разблокировать это. Разблокировать пути для того, чтобы людям в оккупированных городах и селах предоставлять пищу, воду, медикаменты", – рассказал глава. государства.
Общий брифинг Зеленского и премьера Португалии: смотрите полное видео
Что именно сказал португальский премьер
Премьер-министр Португалии в свою очередь отметил, что его страна направила военную поддержку Украине в нелегкое время войны с Россией.
"Сначала это было не летальное оружие, но дальше летальное. В рамках тех запросов, которые направлялись в Украину согласно нашим возможностям", – разъяснил политик.
Антониу Кошта отметил, что, к сожалению, у его государства нет всех ресурсов, которые сейчас нужны Украине. Пока работа по помощи закончилась, однако будет продолжаться, сказал португальский премьер.
Сейчас как раз прибывает самолет еще с военным оборудованием, которое направят в Украину в соответствии с конкретными запросами,
– сообщил Кошта.
В целом, по словам премьера Португалии, Зеленский во время встречи с ним сформулировал конкретные запросы по подобным потребностям. "Мы будем уточнять наши возможности", – резюмировал он.
Встреча Зеленского и Антониу Коштой: о чем еще говорили
- Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Португалии в Киеве. Они обсудили дальнейшую оборонную помощь, 6 санкционный пакет против России и послевоенное восстановление Украины.
- Так, Португалия заявила , что предоставит Украине до 250 миллионов евро финансовой поддержки. Соответствующий меморандум подписали украинский и португальский премьеры.
- Также во время пресс-конференции с Антониу Коштой, украинский президент отметил, что португальский народ практически единогласно поддерживает вступление Украины в Евросоюз. Мол, число насчитывает более 87% граждан этой страны.
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