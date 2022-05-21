Владимир Зеленский отметил, что это – первый визит главы правительства Португалии в Украину. Он поблагодарил Антониу Кошту за поддержку.

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Президент Украины назвал символическим то, что Антониу Кошта посетил нашу страну в День Европы, ведь сегодня украинский народ защищает независимость и свободу, которые общие для всех европейцев.

Португалия помогает Украине с первых дней полномасштабного вторжения России в нашу землю. Я благодарен вашей стране и лично вам, господин премьер-министр, за оказанную оборонную, политическую и гуманитарную помощь, а также большую поддержку наших граждан, вынужденно перемещенных украинцев, которые выехали из-за войны и сегодня находятся и в Португалии,

– подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Португалии также отметил сопротивление украинского народа варварскому и совершенно незаконному вторжению России и пример мужества, который украинцы показали всему миру.

Он также высоко оценил готовность Португалии предоставить финансовую помощь Украине. "Соответствующие договоренности о выделении Португалией финансовой помощи будут формализованы на правительственном уровне", - сообщил глава Украины.

По его словам, во время встречи политики обсудили важные вопросы:

о дальнейшей оборонной помощи,

о привлечении к ответственности российских военных преступников,

об усилении санкционного давления на Россию (ключевое – 6-й пакет санкций).

"Санкционный пакет против России, который должен содержать эмбарго на российскую нефть, нефтяные смеси и нефтепродукты. Ценим понимание Португалией того, что Россия использует все это именно для давления на Украину и объединенную Европу", - отметил Зеленский.

Собеседники также предметно обсудили европейскую интеграцию Украины . Так, Португалия отдаст государственный голос в поддержку Украины по статусу кандидата на вступление в ЕС при рассмотрении этого вопроса на заседании Европейского Совета в июне.

Отдельное внимание во время встречи было уделено послевоенному восстановлению Украины . Антониу Кошта подтвердил готовность Португалии присоединиться к восстановлению Украины после войны. Он отметил, что его страна может стать куратором восстановления школ и детских садов, разрушенных в результате боевых действий.

Антониу Кошта высказался в поддержку международных санкций и увеличения инвестиций в альтернативные источники энергии и пути поставок энергоносителей в Европу, чтобы преодолеть зависимость от России.

Фото с визита премьер-министром Португалии Антониу Коштой в Киев:



К слову, интересно, что за день до войны, 23 февраля, во время визита президента Польши Анджея Дуды в Киев Владимир Зеленский сказал ему , что в ближайшие часы Россия начнет полномасштабное вторжение в Украину. В конце разговора Зеленский сказал: " Анджей, возможно, мы видим последний раз ".

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