Дуда покинул Киев за несколько часов до вторжения
Об этом Дуда сказал в интервью изданию Polska Times. По словам президента Польши, встреча с Зеленским за день до начала войны была для него очень трогательным моментом.
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Я был в Киеве за несколько часов до нападения. Мы оставили Украину буквально за несколько часов до атаки. На прощание Зеленский сказал мне, что уверен, что Украина будет атакована в ближайшие несколько часов,
– сказал Дуда.
"Возможно, это наша последняя встреча"
Также он добавил, что Владимир Зеленский во время встречи был настроен решительно и уверенно. Он рассказал Дуди, что украинская армия подготовлена и готова защищать государство.
Я услышал: "Россияне думают, что мы не будем бороться, но они ошибаются. У нас есть опытные бойцы, воюющие восемь лет и искусные в бою. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году" ,
– отметил он.
В конце Зеленский сказал: "Анджей, возможно, мы видим последний раз".
Также в интервью Дуда назвал Зеленского своим другом и заявил, что искренне боялся его больше не услышать, а после 24 февраля звонил ему каждый день.
Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что уверен в победе Украины в войне с Россией. А после того, как Россия терпит поражение, ей придется выплачивать Украине контрибуцию.
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- Поддержка Польши ощущается как на политическом, так и экономическом уровне. Гуманитарная поддержка Польши колоссальна.
- В конце апреля Россия, не назвав причин, решила остановить поставки газа в Польшу . Вероятно, в Москве возмутились, что Польша, как и ряд других стран, отказалась платить за газ рублями.
- Позже польский премьер Моравецкий заявил, что Польша больше никогда не будет покупать газ у страны-агрессорки. Он объявил, что Польша стала полностью независима от российского газа.