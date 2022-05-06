Анджей Дуда произнес речь по случаю торжества, в котором неоднократно упоминал братский союз с Литвой, Латвией, Эстонией и Украиной.

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На десятилетие, а может, дай Бог, на столетие братское для Польши государство, и, как надеюсь, пророчески сказал Зеленский, между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Этой границы не будет,

– подчеркнул президент Польши.

Дуда также добавил, что отсутствие границ нашим странам нужно для того, чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и восстанавливая совместное свое всеобщее счастье и общую силу, которая позволит "отражать" любую опасность или любую возможную угрозу.

Россия не замедлила с комментариями

Прогнозируемо, Россия использовала это выступление Дуды, чтобы развить свою ветвь пропаганды по "имперским амбициям Польши в захвате Запада Украины".

Высказался Медведев, он цинично перекрутил слова Анджея Дуды и сказал, что "польский президент Дуда официально признал территориальные претензии к Украине, какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины".

Фантомные боли былого величия, несколько столетий мучающие поляков, никуда не исчезли. Задача проста – вернуть себе желанные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами о совместном счастье с "безграничной" Украиной,

– сказал Дмитрий Медведев.

Очевидно, что такие заявления несут только желание рассорить Польшу и Украину и ничем не подкреплены, кроме самой российской пропаганды.

Подробнее об украинско-польских отношениях

Президент Польши Дуда стал лидером "симпатий" среди украинцев, ему мы доверяем больше всего.

Польша в очередной раз показала человечность и поддержку Украине. Страна заявила о готовности принять на лечение раненых и больных людей из Мариуполя.

Польша уже приняла более 2 миллионов украинских беженцев.

В эфире одного из пропагандистских каналов России высказали угрозы Польше, мол, "уничтожат их за 30 секунд". Дуда же ответил, что "Польша достаточно велика, чтобы было где хоронить захватчиков".

Выступление Анджея Дуды по случаю Дня Конституции Польши: смотрите видео