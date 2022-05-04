Соответствующее заявление президент Украины сделал во время обращения к украинцам вечером 3 мая. Это случилось на 69-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против украинцев.

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Зеленский предложил Дуде выступить в Раде

Глава государства также пригласил Президента Польши выступить в Верховной Раде Украины,
– говорится в сообщении.

Известно, что президент Украины во время телефонного разговора с Анджеем Дудой:

  • поздравил лидера Польши и польский народ с 231-летием Конституции 3 мая;
  • рассказал ему о ходе сопротивления России на фронте, о трагической ситуации в Мариуполе;
  • обсудили дальнейшую оборонную помощь Украине;
  • Россия уже начала энергетическую войну против Польши и всей Европы. Именно поэтому страны ЕС должны избавиться от энергетической зависимости от России;
  • отметил ключевую роль Польши в поддержке движения Украины к членству в ЕС и надеется на оперативное принятие всех необходимых решений Брюсселем.

"В ходе разговора лидеры коснулись вопроса всесторонней помощи, которую правительство и народ Польши оказывают миллионам украинцев, которые нашли временное убежище от агрессии на территории соседней страны. Владимир Зеленский отдельно поблагодарил за поддержку лично Анджея Дуду и его жену Агату", – сообщили в ОП.

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Кстати, во время вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что проинформировал президента Польши об актуальной ситуации в районах боевых действий.

О происходящем в Мариуполе. Об эвакуации украинцев. И о том, что можем еще сделать вместе, чтобы помочь защите нашего государства и нашей общей свободы – украинцев и поляков, всех европейцев,
– заметил Зеленский.

Он добавил, что обсудили с Дудой дальнейшее сотрудничество, конкретные шаги и поддержку нашей обороны.

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