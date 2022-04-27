Как сказал государственный секретарь Канцелярии президента Польши Якуб Кумоч, говорится о гражданских украинцах.

Важно Гутерреш перед поездкой в Киев встретился и президентом Польши: говорили об украинцах

Он подчеркнул, что Польша поддерживает идею ООН об эвакуации мирного населения из Мариуполя и готова принять людей, получивших ранения и нуждающихся в лечении.

Президент Анджей Дуда заявил об этом в беседе с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Предложение предварительно согласовано с правительством.



Встреча Дуды с Гутеррешем / Фото KPRP

Визит Гуттереша в Киев и Москву: главное

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш 26 апреля встретился с Владимиром Путиным и предложил создать контактную группу в формате ООН – Россия – Украина. Она должна способствовать открытию безопасных коридоров с местным прекращением огня для гарантий того, чтобы эти коридоры были эффективными.

Глава Кремля таки "дал добро" на участие ООН и Красного Креста в эвакуации из Мариуполя.

Заметим, что Владимир Зеленский сразу осудил решение генсека ООН сначала ехать в Россию, затем – в Украину. Украинский президент подчеркнул, что это неправильно. Мол, логика здесь одна – передать сигнал от России. По его мнению, логично сначала приехать в Украину, увидеть людей, последствия войны, оккупации, и с этим опытом и своим взглядом поехать в Россию.