Як сказав державний секретар Канцелярії президента Польщі Якуб Кумоч, мовиться про цивільних українців.

Важливо Гутерреш перед поїздкою у Київ зустрівся і президентом Польщі: говорили про українців

Він наголосив, що Польща підтримує ідею ООН про евакуацію мирного населення з Маріуполя і готова прийняти людей, які отримали поранення та потребують лікування.

Президент Анджей Дуда заявив про це під час розмови з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Пропозицію попередньо узгодили з урядом.



Зустріч Дуди з Гутеррешем / Фото KPRP

Візит Гуттереша у Київ та Москву: головне

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш 26 квітня посадовець з Володимиром Путіним та запропонував створити контактну групу у форматі ООН – Росія – Україна. Вона мала б сприяти відкриттю безпечних коридорів з місцевим припиненням вогню для гарантій того, щоб ці коридори були ефективними.

Очільник Кремля таки "дав добро" на участь ООН і Червоного Хреста в евакуації з Маріуполя.

Зауважимо, що Володимир Зеленський одразу засудив рішення генсека ООН спочатку їхати в Росію, потім – в Україну. Український президент наголосив, що це неправильно. Мовляв, логіка тут одна – передати сигнал від Росії. На його думку, логічно спочатку приїхати в Україні, побачити людей, наслідки війни, окупації, і з цим досвідом та своїм поглядом поїхати до Росії.