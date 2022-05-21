Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время брифинга с Антониу Кошта – премьер-министром Португалии. Зеленский признался, что у Украины большие ожидания. Президент уточнил, что назвал бы это долгожданным процессом, сообщает 24 канал.

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Мы ожидаем позитива на поставку MLRS. У меня нет секретов, мы обращаемся ко всем странам – от США до каждого европейского государства касательно MLRS, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию,

– заявил Зеленский.

Важно! MLRS – американская реактивная система залпового огня.

Президент обратился к странам, которые боятся предоставлять Украине системы MLRS, считая, что наше государство будет наступать на Россию. Зеленский напомнил, что война сегодня идет на украинской территории. Донбасс не перестал быть частью Украины после того, как российские оккупанты начали выдавать там российские паспорта.

Зеленский подчеркнул, что это – территории Украины. Защитники и защитницы идут шаг за шагом, чтобы освободить их. Однако Украина не может заплатить за это цену в десятки или сотни тысяч человек. Поэтому украинцы просят о помощи. В некоторых странах эти системы MLRS только стоят. Однако для Украины – это вопрос выживания.

Россия угрожает, но боится единения

Президент подчеркнул, что сейчас известно: на разных уровнях Россия угрожает государствам, пытаясь помешать передаче MLRS Украине. Однако нужно не бояться, а объединяться. Потому что именно этого Россия боится.

"Она боится крепкого объединения, что ЕС вместе с США будут действовать как один организм. Это очень важно и для нас, потому что в этом едином организме Украина сегодня – кулак", – отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что Украине необходима предметная помощь от стран-партнеров.

Встреча формата Рамштайн-2: главное

Онлайн-встреча формата Рамштайн-2 запланирована на понедельник, 23 мая. Джон Кирби – спикер Пентагона – рассказал, что во время мероприятия будут обсуждать дальнейшую оборонную поддержку Украины.

Несколькими днями ранее министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Глава Пентагона ранее подчеркнул, что решительное сопротивление украинцев вдохновляет весь мир.

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