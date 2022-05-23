Глава Офісу Президента наголосив, що Україна, окрім того, отримає додаткове озброєння від низки країн світу. Це необхідно, аби розв'язати низку завдань з захисту та оборони українських територій.

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Данія планує передати Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки до них. Також додаткове озброєння отримаємо від низки інших країн. Нам це справді потрібно для розв'язання задач по захисту та звільненню наших територій.

– заявив Єрмак.

20 країн оголосили про нові пакети допомоги

Ллойд Остін – глава Пентагону – 23 травня повідомив, що 20 країн світу готові оголосити про нові пакети допомоги для України. Мовиться про галузь безпеки. Відповідну заяву міністр оборони США зробив після онлайн-засідання Контактної групи щодо України.

Зокрема, Італія, Греція, Норвегія та Польща заявили про нові постачання озброєння та боєприпасів для українських захисників та захисниць. Окрім того, Данія наголосила про готовність "допомогти Україні захистити своє узбережжя". Також передати допомогу Україні планує Чехія.

Зеленський про зброю, якої потребує Україна

Президент Володимир Зеленський 21 травня заявив, що Україна наразі потребує будь-яку броньовану техніку, яка тільки існує. Відповідну заяву український лідер зробив під час спільного брифінгу з Антоніу Коштою – прем'єр-міністром Португалії.

"Тут би я поставив не двокрапки, а одну. Я не перераховуватиму, яка конкретно нам потрібна броньована техніка. Скажу відверто. Вона потрібна вся. Яка є", – наголосив президент.

Зеленський наголосив, що звертається з цим до усіх світових лідерів. Якщо країни можуть надати зброю, добре. Якщо ж ні, Україна її купуватиме. Найголовніше – зберегти людей. Зеленський зауважив, що ціни у цих рішеннях не існує.

Польща надала озброєння на 2 мільярди доларів

Анджей Дуда – президент Польщі – наголосив, що Польща вже надала Україні озброєння на 2 мільярди доларів. Мовиться про танки, БТРи, ППО та військову амуніцію. Відповідну заяву президент Польщі зробив 22 травня під час виступу у Верховній Раді.

Важливо! Українські захисники та захисниці продовжують героїчно захищати рідну землю. Вони завдають ворогу значних втрат.

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