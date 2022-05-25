Відповідну ракету не потрібно наводити на ціль. Оператору достатньо вказати район, де перебуває потенційний ворожий Бук, БМП чи навіть танк, а далі – ракета все зробить сама.

Зверніть увагу Switchblade 300 вже у ЗСУ: як смертоносний дрон може перевернути хід війни

Brimstone вже в Україні

Хірургічна точність цих ракет добре показала себе у війнах в Афганістані, Лівії та Іраку. З квітня 2022 року вони працюють і в Україні.

Універсальна ракетна система з активною радіолокаційною головкою самонаведення. А це означає, що зафіксувавши ціль – Brimstone переслідуватиме її допоки не знищить.

Ці ракети можуть зіграти визначну роль у будь-якій війні. Завдяки низькому рівню шуму та малому тепловому сліду Brimstone практично невидимі для ворожих сил ППО.

Зауважте Гаубиці Caesar – вже на передовій: Залужний показав, як працює смертоносна зброя

Таку зброю спеціально для Британських Королівських ВПС розробила компанія MBDA – європейський виробник ракетних систем, який має досвід створення вже понад 45 різноманітних ракетних комплексів. Саме такі стоять на озброєнні більшості європейських країн.

Довідка. Ракета важить всього 50 кілограмів, має майже 2 метри в довжину і 180 міліметрів у діаметрі. Водночас її швидкість досягає 450 метрів на секунду, що дозволяє Brimstone пробивати будь-яку відому на сьогодні броню. Один такий пусковий комплект має 3 ракети та коштує від 263 тисяч доларів.

Перевага ракети

Взагалі Brimstone планувалися як протикорабельні ракети, але з часом їх почали тестувати для знищення й інших цілей. Наприклад, літаків чи броньованої техніки.

Велика перевага такого ракетного комплексу в тому, що пускову установку можна прикріпити до вже наявного озброєння. Тобто це – додаткова модифікація, що може збільшити військовий арсенал.

Британці, наприклад, кріплять такі системи на свої винищувачі Tornado. Але загалом їх можна комбінувати з:

кораблями;

катерами;

гелікоптерами;

броньованим транспортом;

і навіть зі звичайними авто.

Уявіть, що замість кулеметів на пікапах Збройних Сил України стояли б ракетні пускові установки Brimstone. І це не фантазії, а реальність, яка дозволяє аж настільки модернізувати, здавалося б, звичайний пікап. Але тут є мінуси.

Повний випуск програми "Зброя перемоги": дивіться відео

Дальність ураження Brimstone в залежності від модифікації: 20 чи 60 кілометрів. Однак така заявлена дальність дійсна лише для запусків із літака. Якщо ж пуск ракети відбувається з землі – далекобійність різко опускається до 10 – 12 кілометрів.

Цього не вистачить, щоб трощити ворожі кораблі з узбережжя, але для роботи по наземній броньованій техніці – цього більше, ніж достатньо.

Етапи бойового режиму Brimstone

Важливо, що ракеті Brimstone не потрібно бачити ціль. Це робить її дуже ефективним снарядом в боротьбі проти наземних цілей. Оператору достатньо знати лише район, де зараз перебуває ворог і ввести, яку саме мішень потрібно ліквідувати. Для кожної ракети ціль може бути визначена індивідуально.

Не пропустіть В Україну відправлять протикорабельні ракети Harpoon: що про них відомо

За лічені секунди цей снаряд вилітає з пускової установки, а потім переходить у бойовий режим, який складається із трьох етапів.

Перший – пошук цілі. Ракета баражує у повітрі, поки не знайде вказану мішень. Наприклад, серед скупчення військової техніки ворога – потрібно знищити тільки танк певного типу.

Ідентифікувавши ціль, ракета переходить до другого етапу – захоплення. Вона фіксує положення танка, а комп'ютерні системи не дають йому зникнути з поля зору Brimstone.

У такому випадку – куди б не рухався танк – ракета летітиме за ним, аж до третього етапу – знищення.

І це приклад роботи лише трьох ракет.



Ракеті Brimstone не потрібно бачити ціль / Фото MBDA

Якщо ж використати одразу кілька таких пускових установок – вони зливаються в рій, що перетворює Brimstone у смертоносний град з вогню, в якому кожен снаряд битиме чітко по своїй цілі. Адже ця зброя планувалася як засіб проти скупчення ворожої техніки.

Brimstone гарантує знищення броньованої техніки

Ракета може завдавати удару з хірургічною точністю і водночас – практично не завдавати шкоди стороннім об'єктам. Це точковий удар, який гарантує знищення будь-якої броньованої техніки суперника.

Простими словами – одна ракета – одна ціль.

Якщо оператор хоче на 100% бути впевненим в ураженні – він може запрограмувати Brimstone так, щоб всі три снаряди один за одним битимуть в одну ціль. Це називається залповий удар. І такої атаки не здатна пережити жодна існуюча сьогодні броньована техніка.

Цікаво "Залізний купол", як в Ізраїлі, не підходить Україні, – Арестович пояснив чому

Варто додати, що спеціально для потреб ЗСУ, британці провели додаткові випробування цих ракет, аби їх можна було використовувати та комбінувати із вже наявними у нас системами. Першочергово мовиться про кріплення до різної техніки.

Менше проблем було із комп'ютерним забезпеченням, адже Brimstone мають універсальне технічне оснащення, що дозволяє комбінувати їх з різноманітними системами, якими користуються й в ЗСУ.

Серед країн, які використовують Brimstone у своїх збройних силах не тільки британці, але й Німеччина, Катар, Саудівська Аравія, а віднедавна – й Україна.