Відповідний допис міністр оборони опублікував ввечері 1 червня. Це трапилось після заяви США про постачання Україні HIMARS.

Зауважте HIMARS – будуть: Байден розповів перші подробиці про нову військову допомогу Україні

Резніков подякував США за зброю

Мені приємно було побачити в 11 пакеті військової допомоги Україні шість букв, на які чекала вся країна: HIMARS. Наша співпраця міцніша, ніж будь-коли! Дякую США,

– написав Олексій Резніков.

Зокрема відомо, що президент США 1 червня оголосив новий пакет допомоги для України. Він включає військову техніку на 700 мільйонів доларів. Варто пригадати, що у Міноборони США пояснювали, що новий пакет допомоги включатиме:

4 РСЗВ HIMARS та ракети до них;

4 гелікоптери МІ-17;

5 контрбатарейних радарів; ️

2 радари повітряного спостереження; ️

1000 ракет до Javelin та 50 установок; ️

6000 одиниць протитанкового озброєння; ️

15 000 боєприпасів до гаубиць; ️

15 тактичні транспортні засоби; ️

а також інше обладнання.

Коротко про надання Україні HIMARS

Раніше Джо Байден запевняв, що Україні не нададуть ракетні системи, які здатні завдати ударів по Росії. Після цього Україна наголошувала, що нам потрібні ці ракетні системи.

У зверненні до громадян США Президент України Володимир Зеленський 1 червня пояснював, що нашу державу не цікавлять удари по Росії. Тоді український лідер сказав: "Дивіться, ми не збираємося нападати на Росію. Ми не зацікавлені в Росії, не боремося на її території".

У цей же день, 1 червня, США заявили, що нададуть Україні ракетні системи та боєприпаси до них. Джо Байден пояснив, що надання цієї зброї необхідне для ефективної боротьби проти російського вторгнення.

Коментуючи новий пакет допомоги США Україні Джо Байден сказав: "Я вирішив, що ми надамо українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні".

Варто пригадати, що HIMARS є ракетною артилерійською системою підвищеної мобільності. Ця РСЗВ має можливість "стріляй-і-біжи". Вона призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Може вражати території до 300 кілометрів та нести шість ракет для залпового вогню або одну балістичну.

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