Соответствующее сообщение министр обороны опубликовал вечером 1 июня. Это произошло после заявления США о поставках Украины HIMARS.

Заметьте HIMARS – будут: Байден рассказал первые подробности о новой военной помощи Украине

Резников поблагодарил США за оружие

Мне приятно было увидеть в 11 пакете военной помощи Украине шесть букв, которых ждала вся страна: HIMARS. Наше сотрудничество крепче, чем когда-либо! Спасибо США,

– написал Алексей Резников.

В частности, известно, что президент США 1 июня объявил новый пакет помощи для Украины. Он включает военную технику на 700 миллионов долларов . В Минобороны США объясняли, что новый пакет помощи будет включать:

4 РСЗО HIMARS и ракеты к ним;

4 вертолета МИ-17;

5 контрбатарейных радаров; ️

2 радара воздушного наблюдения; ️

1000 ракет к Javelin и 50 установок; ️

6000 единиц противотанкового вооружения; ️

15 000 боеприпасов к гаубицам; ️

15 тактические транспортные средства; ️

а также другое оборудование.

Кратко о предоставлении Украине HIMARS

Ранее Джо Байден уверял, что Украине не предоставят ракетные системы , способные нанести удары по России. После этого Украина отмечала, что нам нужны эти ракетные системы.

В обращении к гражданам США Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня объяснял, что наше государство не интересуют удары по России . Тогда украинский лидер сказал: "Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в России, не боремся на ее территории".

В этот же день, 1 июня, США заявили, что предоставят Украине ракетные системы и боеприпасы к ним. Джо Байден объяснил, что предоставление этого оружия необходимо для эффективной борьбы против российского вторжения.

Комментируя новый пакет помощи США Украине, Джо Байден сказал: "Я решил, что мы предоставим украинцам более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые позволят точнее поражать ключевые цели на поле боя в Украине".

Стоит упомянуть, что HIMARS является ракетной артиллерийской системой повышенной мобильности. Эта РСЗО имеет возможность "стреляй-и-беги". Она предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Может поражать территории до 300 километров и нести шесть ракет для залпового огня или одну баллистическую.

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