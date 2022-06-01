Украина не заинтересована в войне на территории России

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в интервью американскому СМИ, обращаясь к гражданам США.

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РСЗО необходимы для защиты

Зеленский подчеркнул, что настоятельные призывы к оружию большей дальности просто направлены на защиту территории Украины, а не нападение на Россию "на их земле, как они поступили с Украиной".

Я знаю, что люди в США или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем использовать РСЗО для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в России, не боремся на ее территории,

– объяснил Владимир Зеленский.

Добавив, что нас тоже не интересует то, что происходит в России. Нас интересует только наша территория в Украине. В то же время, нарратив о том, чтобы соседние страны не входили в НАТО, – это проигрышное сражение для России и Путина, сказал Зеленский.

"Путин не может воевать со всеми одновременно", – подчеркнул президент.

Почему РСЗО – важное и нужное оружие

Ракетные системы залпового огня способны поражать цели на расстоянии более 64 километров. В частности, дальность действия РСЗО почти вдвое больше, чем у гаубиц M777, которые предварительно предоставили Украине.

Украинские власти неоднократно просили у американцев именно это оружие, потому что они могут помочь Украине победить в контрбатарейной борьбе.

Ранее глава Офиса Президента Андрей Ермак говорил, что благодаря этой технике удалось спасти сотни или даже тысячи жизней украинцев.

Кратко о поставках РСЗО Украине

США объявят о новой поддержке Украины. Соответствующее заявление сделал 31 мая представитель Госдепа. Однако он не уточнял, какое оружие отправят.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил Запад, что снабжение Украины РСЗО может стать "серьезным шагом к неприемлемой эскалации".

Предварительно в СШАякобы не были готовы поставлять Украине это оружие. Но на последней неделе риторика американцев изменилась.

В частности, президент Джозеф Байден в колонке для The New York Times написал, что США предоставит Украине совершенные ракетные системы и боеприпасы к ним. По его мнению, это необходимо для эффективной борьбы с российским вторжением.

Предварительно в США отказались предоставить Украине ракетные системы большой дальности: смотрите видео