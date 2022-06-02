Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль. До слова, побоювань щодо того, чи зможуть опанувати цю зброю наші захисники в американців не було.

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За його словами, нашим військовим знадобиться близько 3 тижнів для освоєння американських РСЗВ HIMARS.

Чиновник також розповів, що крім нових РСЗВ у пакет військової допомоги Україні увійдуть 4 гелікоптери Мі-17, тисяча ракет Javelin та 15 тактичних машин.

Зверніть увагу! Після США подібні системи може передати Україні та Великобританія. Ключова умова – наскільки швидко можуть бути заповнені Британські запаси зброї, якщо частина його буде передана Україні.

Коротко про передачу РСЗВ Україні

Попередньо у США повідомили, що все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень тривали активні обговорення.

Ракетні системи залпового вогню здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри. Зокрема, дальність дії РСЗВ майже вдвічі більша, ніж у гаубиць M777, які попередньо надали Україні.

Саме тому, в Кремлі була масова істерія, там навіть казали, що такі дії США можуть стати "серйозним кроком до неприйнятної ескалації".

Власне у США теж вагались з ухваленням рішення через побоювання атак на територію Росії. Однак, вище українське керівництво наголосило, що зброя потрібна лише для захисту. Україну цікавить лише її суверенітет.

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