Про це заявив заступник міністра оборони США Колін Каль. До слова, побоювань щодо того, чи зможуть опанувати цю зброю наші захисники в американців не було.
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За його словами, нашим військовим знадобиться близько 3 тижнів для освоєння американських РСЗВ HIMARS.
Чиновник також розповів, що крім нових РСЗВ у пакет військової допомоги Україні увійдуть 4 гелікоптери Мі-17, тисяча ракет Javelin та 15 тактичних машин.
Коротко про передачу РСЗВ Україні
- Попередньо у США повідомили, що все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень тривали активні обговорення.
- Ракетні системи залпового вогню здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри. Зокрема, дальність дії РСЗВ майже вдвічі більша, ніж у гаубиць M777, які попередньо надали Україні.
- Саме тому, в Кремлі була масова істерія, там навіть казали, що такі дії США можуть стати "серйозним кроком до неприйнятної ескалації".
- Власне у США теж вагались з ухваленням рішення через побоювання атак на територію Росії. Однак, вище українське керівництво наголосило, що зброя потрібна лише для захисту. Україну цікавить лише її суверенітет.
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