Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. К слову, опасений относительно того, смогут ли овладеть этим оружием наши защитники у американцев не было.

Украина не собирается атаковать Россию американскими РСЗО, – Зеленский

По его словам, нашим военным понадобится около 3 недель для освоения американских РСЗО HIMARS.

Чиновник также рассказал, что кроме новых РСЗО в пакет военной помощи Украине войдут 4 вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin и 15 тактических машин.

Обратите внимание! После США подобные системы могут быть переданы Украине и Великобритании. Ключевое условие – как быстро могут быть заполнены Британские запасы оружия, если часть его будет передана Украине.

Кратко о передаче РСЗО Украине

США все же передадут Украине реактивные системы залпового огня HIMARS, вокруг которых в последнюю неделю продолжались активные обсуждения.

В частности, 1 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделяет новый пакет военной помощи Украине, куда вошли и ракетные системы.

Ракетные системы залпового огня способны поражать цели на расстоянии более 64 километров. В частности, дальность действия РСЗО почти вдвое больше, чем у гаубиц M777, которые предварительно предоставили Украине.

Именно поэтому в Кремле была массовая истерия, там даже говорили, что такие действия США могут стать "серьезным шагом к неприемлемой эскалации".

Собственно, в США тоже колебались с принятием решения из-за опасений атак на территорию России. Однако высшее украинское руководство подчеркнуло, что оружие нужно только для защиты. Украину интересует только ее суверенитет.

К слову, Украина уже давно просила РСЗО, ведь благодаря этой технике удастся спасти сотни или даже тысячи жизней украинцев.

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