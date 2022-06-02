Об этом во время интервью рассказал заместитель министра обороны по политике Колин Каль.

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Он подчеркнул, что в рамках нового пакета военной помощи от США будут четыре системы HIMARS.

По словам Каля. чтобы обеспечить скорейшую поставку HIMARS в Украину, Пентагон предварительно разместил эти системы в Европе , ожидая окончательного решения от президента США Джо Байдена.

Заместитель министра обороны пояснил, что перед тем, как HIMARS начнут использовать на поле боя, украинские военные должны пройти обучение.

Это системы, на которых украинцам нужно учиться (работать – 24 канала). Мы думаем, это займет около трех недель. Они должны знать не только то, как пользоваться системами, но и как поддерживать систему – речь идет о логистике, техническом обслуживании и т.д.

– сказал Колин Каль.

На вопрос журналиста, есть ли у США конкретные обязательства от Украины о том, что это оружие не нанесет удара непосредственно по российским городам, замминистра обороны ответил, что да.

Также Колин Каль рассказал, что, кроме новых РСЗО, в пакет военной помощи Украине войдут:

4 вертолета Ми-17,

тысяча ракет Javelin,

15 тактических машин,

5 контрбатарейных радаров, 2 радара воздушного наблюдения,

6 тысяч единиц противотанкового вооружения; ️

15 000 боеприпасов к гаубицам, а также другое оборудование.

Что известно о системах HIMARS

HIMARS – это самая мощная реактивная система залпового огня из США . Версия M270 находится на вооружении Украины. Она производит 12 выстрелов в минуту. Система способна накрывать огнем площадь до 25 гектаров (это 39 футбольных полей).

Чтобы привести эту систему в боевую готовность, нужно около 20 секунд и 3 человека. Дальнобойность M270 HIMARS – от 2 до 300 километров.

Однако есть также снаряды, способные поражать цель на расстоянии до 120 километров. В любом случае, M270 HIMARS выпускает по 12 таких ракет в минуту. Каждая из них попадет в цель с вероятностью 98%.

В зависимости от модификации M270 HIMARS может получать информацию о враге даже от самолетов-разведчиков. Данные поступают в режиме реального времени. Это упрощает процесс наведения на цель и экономит время.

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