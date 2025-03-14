Про це заявив політолог Олексій Голобуцький, коментуючи останню заяву СБУ, інформує 24 Канал.

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"У Службі нагадують, що дії в інтересах держави агресора можуть бути кваліфіковані, як державна зрада. І я б на місці тих, хто зараз рахує рублі, вже б "сушив сухарі". Бо СБУ Малюка справді гарантує: всі, хто спробує працювати на ворога в Україні сядуть за ґрати. Служба системно знищує російську "5 колону" в Україні. Практика останніх років демонструє, що ким би ти не був – нардеп, митрополит УПЦ МП чи експерт на зарплаті Кремля – до всіх підхід один: працюєш на ворога – сядеш за ґрати", – пише політолог.

Експерт підкреслює, що останніми тижнями ботоферми росіян запрацювали на повну силу на українських ресурсах.

Коментарі вже не такі недолугі, як на початку повномаштабки. Росіяни активно використовують для їхнього написання штучний інтелект, тому маскуються більш вдало. Але загальний наратив зрозумілий – критика влади та вимога негайно кинутись в обійми Росії. Крім того, останніми тижнями ворог "змахнув пилюку" і з деяких зацвілих "політологів і експертів", які вже понесли у своїх постах і ефірах проросійські тези,

– акцентує Голобуцький.

Експерт нагадує, що за ґратами вже опинились проросійські нардепи Дубінський, Пономарьов, Шуфрич, Шевченко, які були викриті СБУ і чекають вироку.

"Експерти Кремля" можуть також згадати прізвище своїх колег Макса Назарова (Діордіци) або політексперта від "пулу Медведчука" Корнійчука. Це якраз люди, які думали, що зможуть безкарно розганяти наративи Москви, але були викриті підлеглими Малюка. І можна не сумніватись, що посадки блогерів, які працюють на Кремль, триватимуть", – резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, раніше СБУ попередила українців про активізацію російської пропаганди. У Службі нагадали, що подібні дії на користь держави-агресора містять ознаки кримінальних правопорушень і підпадають одразу під декілька статей Кримінального кодексу.