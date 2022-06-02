Про це повідомила нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк на спеціальному брифінгу у Києві, передає 24 канал. Сполучені Штати активно співпрацюють з міжнародними партнерами, щоб логістика передачі військової допомоги була якнайшвидшою.

Важливо Нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва

Україна має якнайшвидше отримувати допомогу

За словами пані Брінк, Сполучені Штати активно координують між партнерами передачу військової допомоги Україні. Вона вважає, що ці зусилля є дуже ефективними. Зараз процес оптимально налагоджений.

Пані посол США визнає, що спершу під час передачі допомоги були певні проблеми. Але їх вдалося швидко вирішити.

Ми всі зацікавлені, щоб допомога надходила якомога швидше. Якщо на початку були якісь проблеми, то зараз цей процес налагодився. Інколи від прийняття рішення до надходження зброї минає день. Якщо не менше, – зазначила Бріджит Брінк.

Брінк назвала 5 пріоритетних завдань, над якими працюватиме у Києві

Бріджит Брінк публічно розповіла про 5 важливих напрямків, над якими працюватиме разом зі своєю командою. Але, перш за все, вона зазначила, що рада, що в Україні нарешті почав працювати американський посол. Це сталося вперше за три роки. До того тимчасово повіреною у справах США в Україні була Крістіна Квін.

Вона також високо оцінила власну команду. Там зібралися серйозні професіонали.

Я долучилась до фантастичної команди у посольстві – як американців, так і українців. І ми не можемо дочекатись, щоб почати роботу за 5 пріоритетними напрямами, – повідомила пані посол.

5 напрямів роботи Бріджит Брінк в Україні:

Допомога Україні в протистоянні з російським агресором. Це важливо для національних інтересів США.

Нагляд за американською урядовою гуманітарною допомогою, яка йде до України. Вона має дістатися тим, хто справді цього потребує.

Активна робота над тим, щоб світ притягнув до відповідальності Росію за її воєнні злочини.

Контроль за реалізацією американської безпекової допомоги.

Повне відновлення роботи дипломатичного відомства США в Україні.

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