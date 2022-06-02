Про це Бріджит Брінк розповіла під час брифінгу в українській столиці, інформує 24 канал. Вона наголосила, що рада, що в Україні є американський посол – вперше за 3 роки.

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Я долучилась до фантастичної команди, – Брінк

Я долучилась до фантастичної команди у посольстві – як американців, так і українців. І ми не можемо дочекатись, щоб почати роботу за 5 пріоритетними напрямами,

– повідомила пані посол.

Перший напрямок – це допомога Україні в протистоянні російській агресії. Брінк нагадала позицію президента Байдена: підтримка Києва – це не просто важлива річ, це – в національних інтересах США.

Гуманітарна допомога США має дістатись тим, хто її потребує

По-друге, дипломати дбатимуть про те, аби американська урядова гуманітарна допомога дісталась тим, кому це найбільше потрібно.

По-третє, ми докладатимемо зусиль, щоб світ притягнув Росію до відповідальності за вчинені військові злочини та звірства,

– пояснила Брінк.

Четверте завдання американського посольства – контролювати реалізацію американської безпекової допомоги. Останній пункт – відновлення роботи дипвідомства та персоналу в повному складі.

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Що відомо про призначення Бріджит Брінк: коротко

Сенат США затвердив Бріджит Брінк на посаді посла в Україні у травні. Рішення про призначення було одноголосним.

У Комітет закордонних справ США назвали Брінк кваліфікованим та підготовленим дипломатом до того, що відбувається в Україні.

У 2019 році Бріджит була призначена послом США в Словаччині.

Нова пані посол прибула до Києва 29 травня. Державний департамент про це не повідомляв офіційно, проте інформація була на сторінці американського представництва.

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