Жодна совісна людина не може залишитися байдужою до цих жахіть, – Байден

Він заявив, що з початку повномасштабної війни Росії, його принципом було: "Нічого про Україну без України".

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На думку президента США, перемовини України з Росією зайшли у глухий кут не через те, що Україна відмовилася від дипломатичного шляху. Причиною є Росія, яка продовжує вести війну та намагається захопити якомога більше українських територій. Байден запевнив, що Штати підтримуватимуть зусилля України щодо досягнення припинення конфлікту шляхом переговорів.

Політик підкреслив, що неспровокована агресія, бомбардування пологових та будинків культури, насильницьке переміщення мільйонів людей роблять війну в Україні глибокою моральною проблемою.

Я зустрічався з українськими біженцями у Польщі – жінками та дітьми, що не знали, яким буде їхнє життя, чи все буде гаразд з їхніми близькими, що залишилися в Україні. Жодна совісна людина не може залишитися байдужою до цих жахіть,

– сказав Байден.

Агресор має дорого заплатити

Саме тому, на його думку, підтримувати Україну – це не лише правильний вчинок. Вкрай важливо забезпечити існування мирної та стабільної Європи та дати зрозуміти, що сила не означає правоту.

"Якщо Росія не заплатить високу ціну за свої дії, вона дасть іншим потенційним агресорам сигнал, що вони теж можуть захопити територію та підкорити іншими країни. Це поставить під загрозу виживання інших мирних демократій", – пояснив президент США.

Крім того, такий розвиток подій означатиме кінець міжнародного порядку, заснованого на правилах, та відчинить двері для агресії в інших місцях. Усе це матиме катастрофічні наслідки для світу.

Росія продовжує погрожувати ядерною зброєю

Байден зауважив, що зараз багато людей у всьому світі стурбовані можливістю застосування Росією ядерної зброї. Однак наразі у Штатах не бачать жодних ознак того, що країна-агресорка справді має наміри використати її.

Він запевнив, що будь-яке застосування "ядерки" у будь-якому масштабі було б абсолютно неприйнятним для США та одразу ж призвело б до важких наслідків.

Американці залишаться з українським народом

Президент США завірив, що американці не покинуть українців, бо розуміють, що свобода – небезплатна, а єдність є найкращою зброєю.

Володимир Путін не очікував такої єдності та сили нашої відповіді. Він помилився. Якщо він чекає, що в найближчі місяці ми похитнемося або зламаємося, він також помиляється,

– впевнений Байден.

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