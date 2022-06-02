Об этом Бриджит Бринк рассказала во время брифинга в украинской столице, сообщает 24 канал. Она подчеркнула, что рада, что в Украине есть американский посол – впервые за 3 года.

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Я присоединилась к фантастической команде – Бринк

Я присоединилась к фантастической команде в посольстве как американцев, так и украинцев. И мы не можем дождаться, чтобы начать работу по 5 приоритетным направлениям,

– сообщила госпожа посол.