Про це стало відомо з публікацій ЗМІ під ранок 19 травня (за київським часом). Однак на сайті Сенату поки таку інформацію не оприлюднювали.

Днем раніше Посольство США офіційно повернулося до Києва

Підтримали всі без виключень

Призначення було підтверджено голосовим голосуванням. За даними Reuters, воно було одноголосним. Після призначення виступив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. Його слова процитував ресурс Politico.

Мати там посла у цей критичний час, коли Сполучені Штати продовжують допомагати українському народу… Це чудова річ, яка допоможе просувати справу миру, безпеки та свободи. Я впевнений, що вона буде видатним послом,

– підкреслив Шумер.

Слід зауважити, що в Комітеті закордонних справ також проголосували за призначення одноголосно. "Після трьох років відсутності посла США в Україні ми нарешті маємо можливість змінити наратив. Бріджит Брінк кваліфікована та готова", – зазначили тоді в Сенаті.

Коротка про Бріджит Брінк

Дипломатка родом із Мічигану та володіє одразу кількома мовами – російською, грузинською, словацькою, сербською та французькою.

Посадовицю у 2019 році призначили послом США у Словаччині. Тоді кандидатуру запропонував чинний президент країни Дональд Трамп.

Окрім цього, вона раніше працювала в Узбекистані та Грузії. А загалом її дипломатична кар'єра триває вже 25 років.

Зокрема, Брінк була ще старшою радницею та заступницею помічника секретаря Бюро з питань Європи при Держдепі США. Там вона відповідала за питання, які пов'язані зі Східною Європою, а також Кавказом.

Чому так довго не було посла

Посольство США в Україні не мало до цього підтвердженого посла ще з травня 2019 року. Тодішній президент Дональд Трамп ухвалив рішення про відкликання Марі Йованович. CNN вказує, що це було зумовлено, зокрема, тиском колишнього адвоката Трампа Руді Джуліані.

Однак президент і до відкликання не раз критикував роботу Йованович. А ось за даними BuzzFeed, причиною був тиск зі сторони християнських спільнот на чолі з американським пастором Дейлом Армстронґом. Мовляв, пані посол взяла участь у Марші рівності. Багатьох християн США нібито обурило, що таким чином Йованович від імені країни підтримала ЛГБТ-спільноту.

Хто займався цією роботою

Поки в Україні не було посла країни, тут працювала тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін. Тепер вона повернеться до Вашингтону.

В інтерв'ю 24 каналу, яке вийшло 17 травня, тимчасова глава посольства США запевнила, що останні три роки її роботи були незабутніми. Також вона припустила, що не матиме більш значущих і важливих справ, як були тут.

Інтерв'ю з Квін про актуальні питання та любов до України: дивіться відео