Деталі про призначення Брінк

Тепер вже Сенат має проголосувати за призначення Брінк. У комітеті закордонних справ сподіваються, що це станеться якомога швидше.

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Після трьох років відсутності посла США в Україні ми нарешті маємо можливість змінити наратив. Бріджит Брінк кваліфікована і готова,

– наголосили в комітеті.

Зауважимо, президент США Джо Байден подав кандидатуру Брінк лише 2 тижні тому. Американське видання Reuters пише, що таке швидше голосування свідчить про те, що і демократи, і республіканці хочуть швидко відправити в Україну свого посла. Вашингтон робить це для того, щоб висловити свою підтримку українському лідеру Володимиру Зеленському.

Коротко про Бріджит Брінк

Родом чиновниця з Мічигану. Вона розмовляє російською, грузинською, словацькою, сербською та французькою мовами.

У 2019 році Брінк призначили послом США у Словаччині. Її кандидатуру запропонував тодішній президент Дональд Трамп.

Також відомо, що політикиня працювала в Узбекистані та Грузії. Її дипломатичній кар'єрі вже 25 років.

Раніше Брінк була старшою радницею та заступницею помічника секретаря в Бюро з питань Європи при Держдепі США. Вона відповідала за питання, пов'язані зі Східною Європою та Кавказом.

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До Києва повернулося посольство США

18 травня у Києві знову запрацювала американське посольство. Дипломати переїхали з української столиці до Львова, коли нависла загроза повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін повернулася до Києва ще 8 травня, усі інші дипломати мають зробити це до кінця місяця.

Водночас Держдеп досі не радить своїм громадянам їхати в Україну.

До теми дивіться відео про те, як сенатори США зустрілися з Зеленським: