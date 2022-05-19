Детали о назначении Бринк

Теперь Сенат должен проголосовать за назначение Бринк. В комитете иностранных дел надеются, что это произойдет как можно скорее.

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После трех лет отсутствия посла США в Украине мы наконец-то имеем возможность изменить нарратив. Бриджит Бринк квалифицирована и готова,

– отметили в комитете.

Заметим, президент США Джо Байден подал кандидатуру Бринк только 2 недели назад. Американское издание Reuters пишет, что такое быстрое голосование свидетельствует о том, что и демократы, и республиканцы хотят быстро отправить в Украину своего посла. Вашингтон делает это для того, чтобы выразить свою поддержку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Коротко о Бриджит Бринк

Родом чиновник из Мичигана. Она говорит на русском, грузинском, словацком, сербском и французском языках.

В 2019 году Бринк был назначен послом США в Словакии. Ее кандидатуру предложил тогдашний президент Дональд Трамп.

Также известно, что политик работала в Узбекистане и Грузии. Ее дипломатической карьере уже 25 лет.

Ранее Бринк была старшей советницей и заместителем помощника секретаря в Бюро по вопросам Европы при Госдепе США. Она отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом.

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В Киев вернулось посольство США

18 мая в Киеве снова заработало американское посольство. Дипломаты переехали из украинской столицы во Львов, когда нависла угроза полномасштабного вторжения России в Украину.

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин вернулась в Киев еще 8 мая, все остальные дипломаты должны сделать это до конца месяца.

В то же время, Госдеп до сих пор не советует своим гражданам ехать в Украину.

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