Посольство США відновило роботу в Києві

Посольство США у Києві офіційно запрацювало, повідомляє 24 канал. О 20:00 відбулася урочиста церемонія підняття американського прапора.

Варте уваги Американських військ в Україні не буде, і це є наразі нашою позицією, – глава посольства США

Слід зауважити, що працівники Посольства США почали повертатися до Києва ще 8 травня. Тоді ж у Київ повернулася тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Інші представники дипломатичної місії США повинні повернутися у столицю України до кінця травня.



Над Посольством США у Києві підняли прапор США / Скриншот



У Києві підняли американський прапор над Посольством США / Скриншот

У США не рекомендують поїздки в Україну

Повернення працівників Посольства США у Київ прокоментував речник дипвідомства Деніел Лангенкамп, інформує Reuters.

Ми офіційно відновлюємо роботу,

– сказав він.

Лангенкамп повідомив, що спочатку в Київ повернеться невелика кількість дипломатів, щоб укомплектувати місію. Він також заявив, що консульські операції не зможуть відновити негайно.

Також речник дипвідомства наголосив, що рекомендація Державного департаменту про заборону поїздок в Україну залишається чинною.

"Зірки й смуги" знову пролітають над посольством, – Блінкен

Повернення Посольства США у Київ прокоментував і держсекретар Ентоні Блінкен.

Український народ з нашою допомогою захистив свою Батьківщину перед лицем безсовісного вторгнення Росії, і в результаті "Зірки й смуги" знову пролітають над посольством,

– написав Блінкен у твітері.

Блінкен зазначив, що США продовжать надавати підтримку Україні, яка захищається від загарбницької війни Кремля.

Співробітники Посольства США повертаються у Київ через три місяці після того, як покинули Київ. Держсекретар пояснив, що США призупинили роботу в Києві та перевезли співробітників заради безпеки.

Водночас, за словами Блінкена, це жодним чином не завадило взаємодії Америки й України та підтримці українців. Разом з тим, він не уточнив, яка кількість американських дипломатів працюватиме в Києві.

Також Блінкен зазначив, що існують додаткові заходи безпеки, щоб убезпечити американських дипломатів, які повертаються.