Об этом сообщила новая госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк на специальном брифинге в Киеве, передает 24 канал. Соединенные Штаты активно сотрудничают с международными партнерами, чтобы логистика передачи военной помощи была скорейшей.

Важно Новая дама посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

Украина должна как можно быстрее получать помощь

По словам госпожи Бринк, Соединенные Штаты активно координируют между партнерами передачу военной помощи Украине. Она считает, что эти усилия очень эффективны. Сейчас процесс оптимально отлажен.

Посол США признает, что сначала во время передачи помощи были определенные проблемы . Но их удалось быстро решить.

Мы все заинтересованы, чтобы помощь поступала как можно скорее. Если сначала были какие-то проблемы, то сейчас этот процесс наладился. Иногда от принятия решения до поступления оружия проходит день. Если не меньше, – отметила Бриджит Бринк.

Бринк назвала 5 приоритетных задач, над которыми будет работать в Киеве

Бриджит Бринк публично рассказала о 5 важных направлениях , над которыми будет работать вместе со своей командой. Но, прежде всего, она отметила, что рада, что в Украине наконец-то начал работать американский посол. Это произошло впервые за три года. До этого временно поверенной в делах США в Украине была Кристина Квин.

Она также высоко оценила свою команду. Там собрались серьезные профессионалы.

Я присоединилась к фантастической команде в посольстве как американцев, так и украинцев. И мы не можем дождаться, чтобы начать работу по 5 приоритетным направлениям, – сообщила госпожа посол.

5 направлений работы Бриджит Бринк в Украине:

Помощь Украине в противостоянии с российским агрессором. Это принципиально для государственных интересов США.

Надзор за американской правительственной гуманитарной помощью, которая идет в Украину. Она должна добраться тем, кто действительно в этом нуждается.

Активная работа над тем, чтобы мир привлек к ответственности Россию за ее военные преступления.

Контроль за реализацией американской помощи.

Полное возобновление работы дипломатического ведомства США в Украине.

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