Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє зведення Генштабу.

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Яка поточна ситуація на фронті?

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 3 рази атакували позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку вони здійснили 5 штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Радьківки, Куп'янська та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбники 11 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.

На Сіверському напрямку ворог двічі намагався прорватися в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти 1 раз безуспішно атакували позиції Сил оборони.

На Торецькому напрямку 1 раз атакували позиції Сил оборони в районі Торецька.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 55 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. У 5 локаціях бої тривають.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 182 окупанти, з яких 123 – безповоротно. Наші захисники знищили бойову броньовану машину, 2 автомобілі, 1 багі, 6 мотоциклів, 2 гармати, 12 безпілотних літальних апаратів, 2 термінали супутникового зв'язку, антену керування БпЛА, 1 склад боєприпасів. Також значно пошкоджено 1 автомобіль, 4 мотоцикли, 4 артилерійські системи та 7 укриттів для особового складу,

– перелічили втрати ворога в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 10 ворожих атак поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Маліївка, Воскресенка.

На Оріхівському напрямку загарбники намагалися просунутися в районі Кам'янського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив 8 безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив.