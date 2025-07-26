Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба.

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Какова текущая ситуация на фронте?

На Южно-Слобожанском направлении россияне 3 раза атаковали позиции украинских защитников вблизи Старицы и в районе Волчанска.

На Купянском направлении они совершили 5 штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Радьковки, Купянска и Загрызово.

На Лиманском направлении захватчики 11 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленый Гай, Грековка, Шандриголово, Колодязи, Карповка и Торское.

На Северском направлении враг дважды пытался прорваться в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении оккупанты 1 раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны.

На Торецком направлении 1 раз атаковали позиции Сил обороны в районе Торецка.

С начала суток на Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка и в направлении Новоподгороднего. В 5 локациях бои продолжаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении обезврежено 182 оккупанты, из которых 123 – безвозвратно. Наши защитники уничтожили боевую бронированную машину, 2 автомобиля, 1 багги, 6 мотоциклов, 2 пушки, 12 беспилотных летательных аппаратов, 2 терминала спутниковой связи, антенну управления БПЛА, 1 склад боеприпасов. Также значительно поврежден 1 автомобиль, 4 мотоцикла, 4 артиллерийские системы и 7 укрытий для личного состава,

– перечислили потери врага в Генштабе.

На Новопавловском направлении ВСУ остановили 10 вражеских атак вблизи населенных пунктов Темировка, Толстой, Новохатское, Мирное, Малиевка, Воскресенка.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в районе Каменского.

На Приднепровском направлении противник совершил 8 безрезультатных попыток наступления, понес потери и отступил.