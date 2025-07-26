Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Сколько оружия производит Россия, а сколько – страны ЕС и НАТО?

В июне Марк Рютте заявил, что Россия производит за три месяца столько оружия, сколько все НАТО – за год.

"Радио Свобода" проанализировало объемы производства по шести показателям – боеприпасы, артиллерия, танки, авиация, ракеты и средства ПВО.

В статье сказано, что суммарное количество произведенных в 2025 году боеприпасов только основного калибра в Европе, по самым консервативным оценкам, может достичь 1,2 миллиона. А до конца года США и ЕС могут произвести не менее 1,7 миллиона боеприпасов калибра 155 миллиметров.

Сколько боеприпасов производит Россия / Инфографика "Радио Свобода"

Если заявление Рютте о четырехкратном преимуществе России правильное, а ЕС произвел миллион боеприпасов, это означает, что в России с 2022 по 2025 годы был прирост в более 200%.

Если утверждения Марка Рютте верны, то Россия должна произвести до конца года 6,8 миллиона только 152-миллиметровых боеприпасов, без учета других калибров. А если следовать более позднему заявлению генсека о 12-кратном преимуществе, эта оценка возрастет до фантастических 20,5 миллиона выстрелов в год,

– говорится в материале.

Если сравнивать производство гаубиц основного калибра (152 миллиметра для России и 155 миллиметра для стран НАТО), то ежегодное производство абсолютно новых единиц артиллерийской техники в России не превышает 100 единиц. Здесь НАТО имеет преимущество: только франко-немецкий концерн KNDS планирует до конца 2025 года произвести 144 САУ CAESAR.

Поэтому совокупное годовое количество произведенной в странах НАТО артиллерии составляет 362 единицы против менее чем 100 в России.

Производство гаубиц в России и НАТО / Инфографика "Радио Свобода"

Оккупанты модернизируют советские танки, а запасы более-менее современных танков существенно исчерпались. Единственным серийно изготовленным с нуля танком в России является Т-90М – его в год производят примерно 280 единиц.

Интересно, что Германия сейчас – единственная в Европе, которая серийно производит 50 танков Leopard 2A8 в год. Франция более десяти лет не выпускает свои основные боевые танки Leclerc, а в Великобритании первые новые основные боевые танки Challenger 3 будут поставлены в 2027 году.

Общее количество танков, которые производят в странах НАТО, – не менее 159 единиц в год против 280 в России.

Производство танков в России и в НАТО / Инфографика "Радио Свобода"

Относительно авиации, Россия может производить в год около 50 – 60 боевых самолетов, включая истребители и стратегические бомбардировщики и без учета транспортных самолетов.

Европа серийно выпускает Eurofighter Typhoon, Rafale и Gripen. Каждый год страны НАТО производят не менее 227 истребителей. И имеют в 4 раза больше истребителей, чем россияне. Таким образом, Альянс уверенно лидирует в авиации.

Сколько самолетов делают в России, а сколько – в НАТО / Инфографика "Радио Свобода"

Что касается дальнобойного оружия, то здесь нет равных "Шахедам". В НАТО не делают такого дешевого и эффективного оружия.

Серийный выпуск дальнобойных ракет в Европе ведет пока только Германия, изготавливая 60 ракет Taurus в год. Франция и Великобритания договорились возобновить выпуск ракет Storm Shadow/Scalp-EG. США производят JASSM, ATACMS и "томагавки", и ракет у россиян все равно больше.

Производство ракет в России и НАТО / Инфографика "Радио Свобода"

Обратите внимание! Фабиан Хоффманн из университета Осло считает, что Европа не сможет полностью нейтрализовать российский арсенал баллистических ракет. А потому, если Россия нападет на Европу, следует создать угрозу критически важной российской инфраструктуре и экономическим активам агрессора.

"Из-за недостатка информации определить, кто ежегодно производит больше систем ПВО, не представляется возможным. Однако, вероятно, производство средств ПВО и боеприпасов к ним – сфера, где ни одна из сторон не чувствует себя достаточно защищенной", – пишут аналитики "Радио Свобода".

Количество ПВО у России и НАТО / Инфографика "Радио Свобода"

Они заключают, что у России больше ракет, но по производству артиллерийских боеприпасов стороны имеют относительный паритет. По производству артиллерийских систем страны НАТО имеют трехкратное преимущество. Хотя производство танков является слабым местом Европы, Альянс доминирует в небе.

В то же время и Россия, и НАТО наращивают свой потенциал. Ведь, например, танковые предприятия США работают не на полную мощность, а ЕС имеет много планов по развитию.