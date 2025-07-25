Развитие украинского дроностроения за последний год достигло рекордного темпа – производство беспилотников всех типов выросло на 900% – это подсчитали в недавнем исследовании аналитического центра Джорджаунского университета в Вашингтоне. Такой прорыв стал ответом на затяжную войну и позволил Украине самостоятельно формировать новую тактику ведения боевых действий, адаптируясь к ежедневным вызовам на фронте.

Впрочем, несмотря на беспрецедентный рост (от 20 тысяч до более 200 тысяч дронов ежемесячно), западные аналитики призывают не останавливаться. Они подчеркивают необходимость перехода к долгосрочным решениям: от стабильных контрактов до системных инвестиций в новые технологии, защиту интеллектуальной собственности и повышение качества продукции. Вечером 16 июля президент Зеленский поставил задачу новому правительству Юлии Свириденко – обеспечить уровень 50% украинского оружия для армии за первые полгода работы.

24 Канал пообщался с украинскими производителями дронов, а также с ответственными государственными структурами, чтобы выяснить, как эти вызовы видят внутри страны, что уже сделано, а над чем еще следует работать, чтобы сохранить лидерство в беспилотной войне и заложить основы для будущей оборонной экономики.

Взрывной рост: от нескольких тысяч до миллионов

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году украинская индустрия дронов превратилась в один из ключевых элементов системы оборонных инноваций. Сначала почти не существуя, она за три года выросла до глобальных масштабов.

Сегодня Украина – крупнейший в мире производитель тактических и дальнобойных беспилотников, говорят в Минобороны, а растущая отрасль становится не только критическим фактором на поле боя, но и серьезным игроком на будущем рынке автономного оружия.

Обратите внимание! В 2022 году украинские FPV-дроны изготавливались в количествах до нескольких тысяч. В 2024 году производство превысило 2 миллиона единиц, а в 2025 году – мощности достигли 200 тысяч FPV-дронов в месяц. Президент Владимир Зеленский в феврале этого года заявил, что страна способна производить до 4 миллионов дронов ежегодно.

По словам министра обороны, Украина теперь сама обеспечивает подавляющее большинство своих потребностей в дронах – от FPV до ударных, разведывательных, перехватчиков и морских беспилотников. Этот бум стал возможным благодаря быстрому росту количества производителей: с 7 до примерно 500 компаний. Некоторые из них уже начали изготавливать дроны с полной локализацией – например, компания "Вырий" выпустила первую тысячу дронов, полностью сделанных из отечественных компонентов (рам, контроллеров, видеопередатчиков, двигателей, тепловизоров и т.д.).

Те, кто обеспечивает более 50% стоимости компонентов из локального производства, могут получать долгосрочные контракты от государства.

По данным Wired, эффективность ударных дронов выросла с 30% в 2022 году до 70% в 2024-м. Однако отчет RUSI (Королевский объединенный институт оборонных исследований – британский аналитический центр) указывает, что 60 – 80% FPV-дронов не достигают цели, особенно бронетехники, хотя они хорошо работают против пехоты. Тем не менее, именно тактические дроны вызывают 60 – 70% потерь российской техники.

В 2024 году украинские силы совершили 130 дальнобойных атак по России, поразив 377 объектов – от военных баз до нефтепереработок.

В феврале 2025 года успешность целеуказания выросла на 22% по сравнению с январем, во многом благодаря FPV и ударным дронам.

Однако эксперты предостерегают: российские системы радиоэлектронной борьбы становятся все более мощными, поэтому Украина должна не только наращивать количество дронов, но и инвестировать в технологии, в частности, в волоконно-оптические дроны, искусственный интеллект, устойчивость к РЭБ.



Оператор дрона / Фото предоставлено 24 Каналу компанией TechEx

В 2022 году правительство запустило стратегию "Армия дронов", а в 2023-м – платформу Brave1 для поддержки военных инноваций. На сегодня она охватывает 1 500 компаний и 3 500 продуктов. Всего предоставлено более 470 грантов на сумму 1,3 миллиарда гривен (более 8 миллионов долларов). Программа имеет поддержку из госбюджета, но индустрия все еще критически зависит от иностранного финансирования.

В 2024 году производители работали только на 37% от мощностей – правительственных заказов недостаточно. Украинские власти рассматривают три сценария открытия экспорта дронов: индивидуальное согласование, частичный экспорт с привязкой к внутренним контрактам, или экспортная пошлина, направленная на закупку для ВСУ.

Кроме дисбаланса между производством и закупками, отрасль сталкивается с низким количеством патентов. В то время как в мире их количество выросло на 16% – с 16 800 в 2022 году до 19 700 в 2023-м, в Украине этот показатель остался мизерным. Это создает риски потери конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе.

Проблемы безопасности остаются критическими – угроза от ракетных ударов России, саботажа и шпионажа подталкивает производителей к децентрализации производства. Но непрекращающаяся война не позволяет полностью устранить эти риски.

Чтобы сохранить темп развития, джорджтаунские аналитики советуют:

увеличить продолжительность контрактов (от 1 до 2–3 лет), чтобы позволить производителям стабильно планировать, инвестировать и масштабироваться;

ввести стандарты качества и совместимости – как для фронта, так и для будущего экспорта в НАТО/ЕС;

инвестировать в высокотехнологичные разработки – дроны с ИИ, волоконно-оптическим управлением, рои и т.д;

развивать R&D – путем грантов, налоговых льгот, патентной поддержки и создания оборонных акселераторов.

участвовать в программах НАТО (в частности в инновационном акселераторе DIANA) и ЕС (например, Европейский оборонный фонд), а также привлечении частных инвесторов – это потенциальные инструменты, которые Украина может активно использовать уже сейчас.

Менее чем за три года Украина смогла построить полноценную дроновую индустрию с глобальным потенциалом. Сегодня она не только обеспечивает потребности армии, но и формирует основу для послевоенного экономического восстановления и технологического прорыва. Однако сохранение этой динамики потребует долгосрочного видения, новых инвестиций и решительных действий – как внутри страны, так и в партнерстве с международным сообществом.

Что говорят производители дронов о необходимости изменений в государственной политике

24 Канал задал вопрос производителям дронов – каких именно изменений в государственной политике или инвестиционной поддержке не хватает сейчас, чтобы производство дронов стало не только массовым, но и технологически прорывным.

У Украины уже имеется мощная индустрия БПЛА, говорят у производителя дронов на оптоволокне TechEx. Следующий шаг – масштабные инвестиции в глубокие технологии, стабильность и безопасность производства и экспорт в партнерстве с ЕС.

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Дрон на оптоволокне / Фото предоставлено 24 Каналу компанией TechEx

Как производитель, работающий на полный цикл и имеющий серийные изделия, кодифицированные НАТО, представители TechEx отмечают несколько ключевых вещей:

Долгосрочные контракты . Для того чтобы вкладывать средства в автоматизацию, расширение линий и производство электроники в Украине, производителям нужны стабильные государственные заказы хотя бы на 3–5 лет с прогнозируемыми объемами.

. Для того чтобы вкладывать средства в автоматизацию, расширение линий и производство электроники в Украине, производителям нужны стабильные государственные заказы хотя бы на 3–5 лет с прогнозируемыми объемами. Доступное финансирование на глубокую локализацию . Дополнительные инструменты финансирования (гранты, льготные кредиты) могут помочь наладить производство высокотехнологичных составляющих, в частности камер, материала для рам, двигателей, электроники.

. Дополнительные инструменты финансирования (гранты, льготные кредиты) могут помочь наладить производство высокотехнологичных составляющих, в частности камер, материала для рам, двигателей, электроники. Защита производств и поставщиков . В условиях постоянных ракетных и дроновых атак украинские оборонные предприятия остаются одной из главных целей врага. Поэтому критически важно обеспечить физическую защиту производственных мощностей, складов и R&D-центров, а также их рассредоточение по регионам. Это не только о безопасности отдельных компаний – это о сохранении непрерывности поставок, технологического развития и стратегической устойчивости всей оборонной индустрии.

. В условиях постоянных ракетных и дроновых атак украинские оборонные предприятия остаются одной из главных целей врага. Поэтому критически важно обеспечить физическую защиту производственных мощностей, складов и R&D-центров, а также их рассредоточение по регионам. Это не только о безопасности отдельных компаний – это о сохранении непрерывности поставок, технологического развития и стратегической устойчивости всей оборонной индустрии. Расширение сотрудничества с ЕС и создание совместных предприятий. Украина имеет все предпосылки, чтобы стать технологическим экспортером – не только продукции, но и идей. Мы уже рассматриваем возможность создания совместных производств на территории Европейского союза.

Это позволит обеспечить стабильную логистику в условиях войны, диверсифицировать риски и повысить устойчивость поставок, ускорить сертификацию под стандарты НАТО, считают в TechEx. А также – интегрировать украинские технологии в европейское оборонное пространство и позволить реэкспорт готовой продукции в Украину по схемам оперативной поставки.

Ведь для ЕС – это практическая подготовка к будущим вызовам, развитие совместной военно-промышленной инфраструктуры с нашей страной, которая уже имеет уникальный реальный боевой опыт в условиях современной войны. Для Украины же это страховка, канал масштабирования и шаг к устойчивой оборонной экономике нового уровня.

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Алексей Жулинский, руководитель производителя дронов на оптоволокне 3DTech, считает, что ключевым фактором успешных инноваций в оборонной отрасли является возможность для производителя видеть горизонт планирования и чувствовать поддержку со стороны государства.



Алексей Жулинский / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Качественная разработка всегда требует инвестиций: чтобы протестировать, например, новую оптоволоконную катушку, нужно провести ряд полигонных испытаний, выделить ресурсы, время и специалистов. Все это возможно только при наличии долгосрочных контрактов, которые обеспечивают предсказуемость и позволяют предприятиям вкладываться в R&D.

Отдельной проблемой называет Жулинский налоговую нагрузку. По его словам, украинский производитель комплектующих к дронам платит НДС, тогда как импорт из Китая – нет: "Это ставит наших разработчиков в неконкурентную позицию. При том что китайские комплектующие часто и так дешевле из-за масштабов производства, дополнительные налоги только усиливают разрыв".

Не менее важно понимать, что большинство людей в украинском оборонном производстве – это мотивированные, гибкие и идейные новаторы, которых вдохновляет желание помочь фронту, добавляет Жулинский. Но мотивации недостаточно без институциональной поддержки. Именно стабильные инвестиции и длительные контракты со стороны государства способны укрепить R&D-направления в компаниях и стимулировать настоящий технологический прорыв.

Важно создать прозрачную конкурентную среду между производителем и заказчиком. Тогда производитель будет формировать свое планирование исходя из актуальных заказов, потому что сейчас часто приходится работать "на вчера". Речь не обязательно о работе по предоплате, впрочем, у производителя должна быть уверенность в том, что заказ у него есть. Для реализации таких контрактов помогла бы кредитная инвестиционная программа,

– говорит руководитель 3DTech.

Дмитрий Бабенко, сооснователь производителя дронов VYRIY, утверждает, что прежде всего со стороны государства нужно предоставить правильные ориентиры для производителей:

Условно, когда в 2023-м было впервые на широкую общественность озвучено то, что Украина изготовила значительное количество дронов, на самом деле произошло вот что: государство купило, законтрактовало эти БПЛА у производителей, невольно лишив их стимула развиваться технологически. У них были задачи – выполнить контракт, масштабировать производство, чтобы его закрыть.

"Что нужно для того, чтобы в Украине стали больше производить дронов, которые нужны по состоянию на сейчас и будут менять ход войны – это создать реальный рынок. Государство это уже делает. Первый шаг – возможность бригадам закупать продукцию напрямую у производителей: военные не будут покупать то, что не нужно или не работает", – добавляет собеседник.

Второй шаг, по словам Дмитрия, – создание DOT-Chain Defence, где сами военные будут выбирать то, что им нужно, а производители – получат стимул делать то, что нужно фронту, технологически совершенствовать продукцию и увеличивать ее количество. Ведь вооружения, а тем более дронов, все еще не хватает.

Как найти баланс между количеством и качеством

Другой вопрос, который мы задали: как следует находить баланс между количеством (массовым производством) и качеством (высокотехнологичными решениями)?

"Для нас массовое производство и технологичность не противоречат друг другу – наоборот, они усиливают друг друга", – говорят в TechEx.

Компания строит процессы так, чтобы дроны были как доступными, так и современными:

Параллельные потоки . Основная линия производит проверенные FPV-дроны на оптоволокне и радиосвязи, которые уже успешно работают на фронте и доказали свою эффективность. Тогда как отдельная R&D-команда параллельно работает над постоянным улучшением ТТХ и обновлениями изделий на базе полученной обратной связи от военных, а также – разработкой новых продуктов.

. Основная линия производит проверенные FPV-дроны на оптоволокне и радиосвязи, которые уже успешно работают на фронте и доказали свою эффективность. Тогда как отдельная R&D-команда параллельно работает над постоянным улучшением ТТХ и обновлениями изделий на базе полученной обратной связи от военных, а также – разработкой новых продуктов. Модульная платформа . Многие компоненты изделий унифицированы – это позволяет масштабировать производство быстро, сохраняя возможность адаптации под различные боевые задачи.

. Многие компоненты изделий унифицированы – это позволяет масштабировать производство быстро, сохраняя возможность адаптации под различные боевые задачи. Закладка инновационного резерва . Компания отводит отдельный бюджет на R&D, чтобы новые решения быстро доходили до фронта без остановки серийного производства.

. Компания отводит отдельный бюджет на R&D, чтобы новые решения быстро доходили до фронта без остановки серийного производства. Оперативная реакция на обратную связь с фронта. TechEx обеспечивает круглосуточную техническую поддержку военных и подразделений, которые используют их дроны, благодаря которой ежедневно получает данные реального боевого применения. Это позволяет оперативно обновлять прошивки, совершенствовать конструкции и повышать эффективность наших решений.



Дрон на оптоволокне / Фото предоставлено 24 Каналу компанией TechEx

"Это позволяет нам одновременно удовлетворять потребность государства в большом количестве БПЛА и не снижать планку технологического превосходства", – добавляют у производителя.

Дмитрий Бабенко из VYRIY относительно баланса между массовостью и технологичностью утверждает, что "все возможно":

Не надо делать, условно, "Звезду смерти" – дрон, который один уничтожит всех врагов и мы победим. Это нереально. Как мы все уже поняли, в этой войне побеждает массовость и многие иностранные партнеры ценят в украинских производителях именно то, что мы можем производить относительно дешевую продукцию в больших количествах, чего они пока не умеют. Нужен открытый и прозрачный рынок, который сам будет диктовать компаниям, какую продукцию нужно производить. И она будет в меру технологична, не потеряет в массовости и будет востребована.

Бабенко также считает, что производители не уперлись в потолок в технологических решениях, а наоборот – лишь "зашли в комнату-хранилище технологий". Сейчас, по его словам, "только начало внедрения решений", которые в очередной раз изменят картину войны.

"В течение следующего года-двух мы увидим и рои дронов, и системы автонаведения, и интеграцию различных дроновых платформ. Так что сейчас только начало технологического развития дроновой индустрии", – прогнозирует собеседник.

В 3DTech же считают, что качество и количество не всегда следует противопоставлять друг другу.

Например, российские оптоволоконные дроны по качеству заметно уступают украинским. Однако их массовое применение создает существенные проблемы для Сил обороны Украины. Даже менее точные и уязвимые к вибрациям российские дроны могут быть эффективными в засадах и действовать в условиях мощного РЭБ. Поэтому в случае с оптоволоконными дронами ключевое сейчас не терять темп и наращивать объемы производства,

– отмечает Алексей Жулинский.

К тому же сегодня война требует разработки не только самих дронов, но и эффективных средств противодействия вражеским БПЛА, добавляет директор 3DTech.

"Например, у нас уже есть рабочий прототип дрона-перехватчика – "Хищник Shooter", который мы создали из-за острой необходимости сбивать российские оптоволоконные дроны. Также среди насущных потребностей войны – увеличение дальности работы оптоволокна и внедрение машинного зрения. Эти потребности разработчиками постепенно решаются", – говорит Жулинский.

И парадоксально, но факт: масштабирование производства часто стимулирует внедрение инноваций. Чем больше дронов производит компания, тем больше обратной связи получает от военных, и тем эффективнее внедряет технические усовершенствования. То есть существующий тренд на увеличение производства БПЛА в итоге качественно повлияет и на их инновационность. Появляются новые команды, команды объединяются в кластеры, индустрия живет, коммуницирует, и важно поддерживать это развитие.

Важное влияние на качество использования дронов имеет обучение, добавляет собеседник: "К примеру, мы проводим выездные семинары для военных, которые пользуются нашими дронами. По нашим наблюдениям, после обучения уровень владения дроном у конечного потребителя, а как следствие и процент попаданий, возрастают в разы".

Заказчикам дронов также стоит помнить, что в требованиях к поставляемому продукту можно указывать компоненты, в качестве которых вы уверены, отмечает Жулинский. По его словам, указания в потребностях качественных компонентов существенно помогут расходовать ресурсы на покупку дрона максимально рационально.

"Специалистов в отрасли не хватает"

Один из основных акторов в дроновой отрасли от государства – кластер поддержки Defence Tech разработок Brave1, находящийся в экосистеме Минцифры. 24 Канал спросил у Brave1, какие шаги есть или планируются, чтобы поддержать устойчивое развитие динамики дроновой отрасли в Украине.

То, что в начале полномасштабной войны работало 7 производителей БПЛА, а сейчас их уже более 500 – стало возможным в частности благодаря грантам и инвестициям в компании. Сейчас же мы фокусируемся на разработке и внедрении технологий, способных менять ход войны. Для этого Brave1 работает как с крупными компаниями, так и со стартапами. Также мы заинтересованы в распространении эффективных технологий, в частности, развиваем Brave1 Market, чтобы подразделения знали о действенных технологиях и заказывали именно то, в чем нуждаются в бою,

– прокомментировали 24 Каналу в Brave1.

Также в кластере подчеркнули, что с масштабированием рынка беспилотников выросла и конкуренция. Крупные компании заняли свои ниши, поэтому теперь меньшие команды имеют два варианта, как действовать: либо лидировать по критерию "цена – качество", либо разрабатывать новые продукты, которых еще нет на рынке.



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Другой вопрос, который задал 24 Канал кластеру – хватает ли компонентов, специалистов и логистических ресурсов для масштабирования производства беспилотников до еще больших объемов.

Специалистов всегда не хватает. К сожалению, это так. На рынке сейчас активная конкуренция за профессиональные кадры. Brave1 со своей стороны уже работает с университетами, которые имеют релевантные технические специальности, и планирует новые инициативы, которые будут способствовать вовлечению молодежи в сферу defense tech,

– отвечают в Brave1.

Производство большинства компаний, работающих с БПЛА, сейчас не загружено на 100%, сообщили в кластере: "То есть у рынка есть способности производить больше дронов, чем есть заказов.

Важное изменение сейчас – развитие производства компонентов для БПЛА и других беспилотных систем. Изменения в законодательстве, инициированные Министерством цифровой трансформации, открыли рынок и стали катализатором не только для роста производства готовых БПЛА, но и для появления десятков новых компаний, специализирующихся на микроэлектронике, двигателях, связи, программном обеспечении и других критических элементах. Значительная часть из них до сих пор импортируется из Китая, поэтому нам важно уменьшать зависимость от импорта".

В то же время в экосистеме есть тенденция на увеличение количества комплектующих именно украинского производства. Даже если в их составе есть импортные компоненты, сама разработка принадлежит отечественным компаниям, отмечают в Brave1.

Несмотря на беспрецедентные темпы роста, украинская дроновая индустрия все еще находится в состоянии формирования – с большим потенциалом, но и с критическими вызовами, которые требуют системных решений. Отсутствие предсказуемого рынка, сложности с локализацией компонентов, нехватка специалистов и неравные правила игры с импортом создают барьеры, которые невозможно преодолеть только энтузиазмом.

Но именно этот период, когда война диктует скорость, а рынок ищет стабильность, может стать решающим для закладки фундамента будущей высокотехнологичной оборонной экономики – с качественными продуктами, конкурентными экспортными возможностями и тесной интеграцией в безопасностный ландшафт Европы.