Полномасштабное вторжение России в Украину стало катализатором для технологического прорыва. На поле боя постоянно появляются новые беспилотные системы, но отдельное место занимают дроны на оптоволоконном управлении. Они не боятся радиоэлектронной борьбы, не теряют связи и способны работать там, где любая другая техника становится слепой.

Компания TechEx – одна из немногих в Украине, кто не только внедрил эту технологию, но и развернул полноценное производство оптоволоконных дронов для фронта. Их продукция уже кодифицирована и поставляется Вооруженным силам Украины.

"Так, самый большой заказ у нас на оптоволокно", – подтверждает Антон, главный инженер компании TechEx. 24 Канал пообщался с представителем TechEx о нюансах производства "оптоволокна" в Украине.

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Собственные станки и собственный код

История компании началась с весны 2023 года – как объединение инженеров, а полноценно компания оформилась в прошлом году.

"Как организационная структура мы работаем с середины прошлого года. Но группа инженеров, которые являются костяком этой компании, то это весна 2023 года", – объясняет Антон.

Главный инженер TechEx / Фото предоставлено 24 Каналу TechEx

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Первый кодифицированный образец они получили 25 ноября 2024 года, начав процесс еще осенью. Сейчас TechEx имеет уже четыре официально кодифицированных продукта.

Одно из крупнейших достижений компании TechEx – это не только сами дроны, но и об инфраструктуре, которая позволяет их производить. В то время как другие искали готовые станки или приспосабливали оборудование из других отраслей, команда инженеров пошла другим путем: разработала все самостоятельно.

Испытания дронов / Фото предоставлены 24 Каналу TechEx

Мы были в составе специальной группы, которая эту технологию разрабатывала еще до того, как она вообще стала мейнстримом. На тот момент никаких станков не было. Некоторые пытались применить станки для намотки проволоки медной, некоторые – для намотки нити. Но все эти проекты не работали, потому что с оптоволокном другая специфика работы,

– рассказывает главный инженер TechEx.

Компания не только механически адаптировала оборудование, но и полностью создала его с нуля – как "железо", так и программное обеспечение для управления им. Это стало важным конкурентным преимуществом: у компании нет зависимости от иностранного производителя или поставщика ПО.

"Мы полностью создавали оборудование с нуля, самостоятельно. Писали под него программные коды. И потому у нас оборудование собственного производства", – добавляет специалист TechEx.

Сам компонент для управления дронами – оптоволоконный кабель – закупается у разных поставщиков. И хотя китайские производители остаются самыми популярными на рынке из-за цены, TechEx не ограничивается только ими.

Есть несколько поставщиков, необязательно китайские. Оптоволокно делается по всему миру. Разница только в цене и некоторая – в качестве. Ведь необязательно брать китайское,

– объясняет Антон.

Гибкость в выборе поставщиков позволяет TechEx избегать рисков перебоев с сырьем, сохранять стабильность в производстве и оперативно реагировать на изменения рынка.

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Как работает оптоволоконный дрон

Модельный ряд TechEx включает как минимум две платформы: Stalker XO-10 и Stalker XO-15. Их объединяет использование оптоволоконного кабеля, который обеспечивает защищенную связь на расстоянии до 15 километров.

Главное преимущество дронов на оптоволокне, которым не обладают другие виды беспилотников – гарантированная устойчивость к действию средств радиоэлектронной борьбы.

Испытания дронов на оптоволокне / Фото предоставлены 24 Каналу TechEx

Среди особенностей линейки Stalker – низкий по сравнению с другими украинскими оптоволоконными дронами вес катушки. Также они получили компоновку, которая стала стандартом для этого класса FPV. Это полностью свободная для боевой нагрузки верхняя часть рамы, что позволяет закрепить боевую часть любой формы.

Характеристики дронов Stalker XO-10:



• дальность: 10 000 метров;

• высота полета: до 250 метров;

• продолжительность: 12 минут (с нагрузкой), 20 минут (без);

• боевая нагрузка: до 2,5 килограмма.



Stalker XO-15:



• дальность: 15 000 метров;

• высота: до 300 метров;

• продолжительность: до 15 минут (с нагрузкой), до 20 минут (без);

• нагрузка: до 3,5 килограмма.

Оба дрона имеют обнаружение целей на расстоянии до 150 метров и оснащены гибкой системой управления полетом. Боевые подразделения эффективно применяют Stalker XO-10 и Stalker XO-15, регулярно предоставляя производителю ценный фидбек с поля боя.

Если ХО-10 лучше подходит для поражения целей на переднем краю, то ХО-15 можно использовать для поражения целей в полосе обеспечения, атаковать тыловые пункты управления, позиции самоходной и буксируемой артиллерии, комплексы ПВО и РЭБ.

Путь от первого образца до серийного производства

Этот процесс требует от производителя готовности к бюрократии. Работа с Министерством обороны, кодификация техники, разработка технических условий (ТУ) – все это оказалось критически важным элементом для масштабирования. И именно здесь многие производители сталкиваются с реальностью.

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Постановка на вооружение, кодификация, вообще работа с государственными структурами – это не только продукт, а это еще правильное оформление, правильная разработка документации. Приведение всего проекта в рамки, которые требуют для того, чтобы его можно было масштабировать быстро,

– объясняет главный инженер TechEx.

В волонтерских условиях требования простые: "Чтобы был нормальный и дешевый дрон". Но для работы с государством этого недостаточно. Нужна полная инженерная документация, конструкторские чертежи, технологические инструкции.

"Это только кажется, что это лишние затраты и лишнее время. Как получилось, для того, чтобы делать много, чтобы делать крупносерийное производство, эта вся документация – она является критически необходимой", – говорит Антон.

Это позволяет не просто производить дроны быстро, но и вводить в производство новых работников без потери качества – через четко прописанные процедуры. Именно такая подготовка открыла возможность масштабирования.

Сотрудничество с государством и отношение к экспорту

В то же время государство, по словам главного инженера TechEx, не создает барьеров, а наоборот – оказывает поддержку через специализированные отделы. Поставка осуществляется непосредственно в Министерство обороны, без посторонних посредников. Несмотря на опасения, сотрудничество с государственными структурами оказалось конструктивным.

По словам Антона, в системе уже сформированы подразделения, которые помогают производителям пройти все бюрократические этапы – от ТУ до сертификации.

Государство преград никаких не оказывало. Наоборот, есть несколько отделов, специализированно заточенных под то, чтобы помогать производителям. Оформление первых ТУ занимало месяц, сейчас оформление ТУ занимает даже не недели, а дни,

– объясняет главный инженер.

Этот опыт, который сначала казался лишней нагрузкой, в итоге стал залогом эффективного масштабирования.

"Только прямой контракт, только прямая заявка. Если ваш продукт нужен – его покупают", – подчеркивает главный инженер TechEx.

Пока на горизонте виднеется открытие эксперта вооружений из Украины, в TechEx не планируют экспортировать продукцию, а только технологии, которые могут производиться за рубежом и возвращаться в Украину. Конечно, в виде дронов.

TechEx уже имеет восемь проектов на разных стадиях: некоторые – в процессе кодификации, другие – на этапе прототипов. Но украинское производство находится под угрозой из-за постоянных атак России. Именно поэтому компания стремится наладить партнерства с европейскими производителями: передавать технологии, а взамен получать готовую продукцию, собранную в более безопасных условиях.