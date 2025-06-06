В среду, 4 июня, парламент поддержал в целом два соответствующих законопроекта – №13305 и №13306. За первый проголосовали 302 народных депутата, за второй – 303. Законопроект №13306 предусматривает освобождение от НДС на время действия военного положения при ввозе в Украину оптических волокон, волоконно-оптических жгутов и кабелей для нужд обороны и безопасности. Законопроект №13305 освобождает эти товары от уплаты ввозной пошлины. Как это повлияет на отрасль – читайте в материале 24 Канала.

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Чем особенные дроны на оптоволокне

Оптоволоконные дроны – это беспилотники, которые управляются через тонкий кабель из стекловолокна, а не через радиосигнал. Такая связь защищена от глушения и перехвата, что особенно важно на фронте, где активно используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Основные преимущества следующие:

устойчивость к РЭБ: кабельную связь нельзя заглушить или взломать, в отличие от традиционного радиоканала;

надежная передача видео: оптоволокно обеспечивает стабильный и качественный видеосигнал с дрона в реальном времени;

скрытность: меньше электронного излучения - меньше шансов, что дрон обнаружат.

Оптоволоконные дроны эффективны для разведки, корректировки артиллерии и специальных операций. Они уже доказали свою эффективность в условиях интенсивной электронной борьбы на поле боя.

Принятие законов позволит снизить себестоимость дронов, управляемых через оптический кабель, и оперативно обеспечить Силы обороны современными технологиями.

Что известно о производстве в Украине

Среди компаний, которые производят такие дроны в Украине – 3DTech, которая для производства дронов на оптоволокне использует украинские станки несмотря на доступность более дешевых китайских. Как объяснял 24 Каналу в разговоре CEO компании Роман Агарков, украинские машины надежнее: качественный металл, моторы, намотка. Катушки изготавливают за 15 минут, работая на высоких оборотах.

Процесс построен по конвейерному принципу – от напайки пигтейлов (соединительных элементов) до проверки сигнала и фиксации ключевых параметров: длины, дистанции сигнала и коэффициента отражения.



Продукт 3DTech – дрон "Хищник REBOFF". В апреле 2025 года производитель получил коды для пяти моделей оптоволоконных этих дронов, работающих на дистанциях до 20 километров с использованием рам размером 10 – 13 дюймов.

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В отличие от китайских, украинские станки имеют сервисную поддержку – это критично для непрерывного производства. Китайские же поставщики часто равнодушны к срокам и клиентам.

Оптоволокно же до сих пор импортируют: 90% рынка – за Китаем, но 3DTech ведет переговоры с Германией как со стратегическим партнером. Технология динамично развивается – новые дроны уже демонстрируют высокую эффективность на фронте.

Что говорит производитель о новых законах для индустрии

Алексей Жулинский, гендиректор компании 3DTech уверен, что вся индустрия оптоволокна в целом приветствует решение Верховной Рады об отмене импортной пошлины на комплектующие изделия для оптоволоконных дронов:

Это действительно важный шаг, ведь он потенциально позволяет украинским производителям диверсифицировать поставки, ведь если нет дополнительной наценки, можно рассматривать для закупок не только катушки, как готовые изделия (которые можно было закупать по преференции), но и сырье для собственного производства из других стран, где оптоволокно дороже. При отсутствии пошлин открывается широкий круг возможностей – и это идет на пользу всей отрасли.



Алексей Жулинский, руководитель 3DTech / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

В то же время осталась еще одна важная составляющая, которая продолжает существенно влиять на развитие индустрии - НДС на комплектующие, изготовленные в Украине, отметил Жулинский в комментарии 24 Каналу. Ведь сегодня импортируемые из Китая комплектующие не облагаются налогами, что делает конечную цену более выгодной по сравнению с украинской продукцией.

Сейчас у государства и производителя есть общий интерес – чтобы как можно больше комплектующих изделий изготавливалось внутри страны. Впрочем, в существующих условиях сделать национальный продукт конкурентоспособным чрезвычайно сложно,

– отметил собеседник.

Особенно это актуально учитывая специфику производств: небольшие украинские компании физически не могут конкурировать в себестоимости с масштабами китайского производства. Поэтому часто оптоволоконные модули, полетные контроллеры, моторы, катушки импортируют, а не обращаются к украинским производителям, которые вынуждены добавлять к цене компонентов 20% НДС, говорит Жулинский.

И производители, и государство, и в частности ответственные министерства – все заинтересованы в развитии локализованной компонентной базы, говорит руководитель компании по производству дронов. Впрочем, ощутимое положительное влияние, по его мнению, все почувствуют, только когда будут устранены существующие дисбалансы в отрасли.