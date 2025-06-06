У середу, 4 червня, парламент підтримав у цілому два відповідні законопроєкти – №13305 та №13306. За перший проголосували 302 народні депутати, за другий – 303. Законопроєкт №13306 передбачає звільнення від ПДВ на час дії воєнного стану при ввезенні в Україну оптичних волокон, волоконно-оптичних джгутів і кабелів для потреб оборони та безпеки. Законопроєкт №13305 звільняє ці товари від сплати ввізного мита. Як це вплине на галузь – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Дрони на оптоволокні змінюють хід війни: як працюють і чи складно ними керувати

Чим особливі дрони на оптоволокні

Оптоволоконні дрони – це безпілотники, які керуються через тонкий кабель зі скловолокна, а не через радіосигнал. Такий зв’язок захищений від глушіння та перехоплення, що особливо важливо на фронті, де активно використовують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Основні переваги такі:

стійкість до РЕБ: кабельний зв’язок не можна заглушити або зламати, на відміну від традиційного радіоканалу;

надійна передача відео: оптоволокно забезпечує стабільний та якісний відеосигнал із дрона в реальному часі;

прихованість: менше електронного випромінювання — менше шансів, що дрон виявлять.

Оптоволоконні дрони ефективні для розвідки, коригування артилерії й спеціальних операцій. Вони вже довели свою ефективність в умовах інтенсивної електронної боротьби на полі бою.

Ухвалення законів дозволить знизити собівартість дронів, що управляються через оптичний кабель, і оперативно забезпечити Сили оборони сучасними технологіями.

Що відомо про виробництво в Україні

Серед компаній, які виробляють такі дрони в Україні – 3DTech, яка для виробництва дронів на оптоволокні використовує українські верстати попри доступність дешевших китайських. Як пояснював 24 Каналу у розмові CEO компанії Роман Агарков, українські машини надійніші: якісніший метал, мотори, намотка. Котушки виготовляють за 15 хвилин, працюючи на високих обертах.

Процес побудовано за конвеєрним принципом – від напаювання пігтейлів (з'єднувальних елементів) до перевірки сигналу й фіксації ключових параметрів: довжини, дистанції сигналу та коефіцієнта відбиття.



Продукт 3DTech – дрон "Хижак REBOFF". У квітні 2025 року виробник отримав коди для п’яти моделей оптоволоконних цих дронів, що працюють на дистанціях до 20 кілометрів із використанням рам розміром 10 – 13 дюймів.

Читайте також Оптоволоконні дрони та дрони-шутери "летючі гармати": з якими проблемами стикаються виробники

На відміну від китайських, українські верстати мають сервісну підтримку – це критично для безперервного виробництва. Китайські ж постачальники часто байдужі до термінів і клієнтів.

Оптоволокно ж досі імпортують: 90% ринку – за Китаєм, але 3DTech веде переговори з Німеччиною як зі стратегічним партнером. Технологія динамічно розвивається – нові дрони вже демонструють високу ефективність на фронті.

Що каже виробник про нові закони для індустрії

Олексій Жулінський, гендиректор компанії 3DTech певен, що вся індустрія оптоволокна загалом вітає рішення Верховної Ради щодо скасування імпортного мита на комплектувальні вироби для оптоволоконних дронів:

Це справді важливий крок, адже він потенційно дозволяє українським виробникам диверсифікувати постачання, адже якщо немає додаткової націнки, можна розглядати для закупівель не лише котушки, як готові вироби (які можна було закуповувати за преференцією), але й сировину для власного випрбництва з інших країн, де оптоволокно дорожче. За відсутності мит відкривається ширше коло можливостей – і це йде на користь усій галузі.



Олексій Жулінський, керівник 3DTech / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Водночас залишилася ще одна важлива складова, яка продовжує суттєво впливати на розвиток індустрії — ПДВ на комплектуючі, виготовлені в Україні, наголосив Жулінський у коментарі 24 Каналу. Адже сьогодні імпортовані з Китаю комплектуючі не обкладаються податками, що робить кінцеву ціну вигіднішою у порівнянні з українською продукцією.

Зараз у держави і виробника є спільний інтерес – аби якомога більше комплектувальних виробів виготовлялося всередині країни. Втім в існуючих умовах зробити національний продукт конкурентоспроможним надзвичайно складно,

– зазначив співрозмовник.

Особливо це актуально враховуючи специфіку виробництв: невеликі українські компанії фізично не можуть конкурувати у собівартості з масштабами китайського виробництва. Тому часто оптоволоконні модулі, польотні контролери, мотори, котушки імпортують, а не звертаються до українських виробників, які змушені додавати до ціни компонентів 20% ПДВ, каже Жулінський.

І виробники, і держава, і зокрема відповідальні міністерства – всі зацікавлені у розвитку локалізованої компонентної бази, каже керівник компанії з виробництва дронів. Втім, відчутний позитивний вплив, на його думку, всі відчують, лише коли буде усунуто існуючі дисбаланси у галузі.