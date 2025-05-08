В апреле 2025 года украинский производитель 3DTech получил коды для пяти моделей оптоволоконных дронов "Хищник REBOFF", которые работают на дистанциях до 20 километров с использованием рам размером 10 – 13 дюймов. Этот прорыв в сфере БПЛА стал результатом длительного и сложного пути через государственную бюрократию, технические барьеры и кадровые ограничения.

Кодификация дронов – это процесс классификации, идентификации и присвоения уникальных номенклатурных номеров предметам поставки, что обеспечивает их учет, стандартизацию и интеграцию в логистические системы Сил обороны Украины.

"Мы изготавливаем катушки собственной намотки. Фактически у нас полностью локализован цикл производства – за исключением сырья, потому что оптоволокно, как и другие компании, мы закупаем", – рассказывают в компании.

24 Канал поговорил с CEO 3DTech Алексеем Жулинским о преградах на пути производителя, потребности в дронах и возможностях врага.

К теме Дроны на оптоволокне меняют ход войны: как работают и сложно ли ими управлять

Начало пути: неопределенность, недостаток поддержки и бюрократические трудности

Первые попытки пройти кодификацию компания сделала еще в октябре 2024 года, однако с самого начала столкнулась с нехваткой опыта и отсутствием четких инструкций.

Тогда не было менторов, кто мог бы помочь выбрать правильный путь. И не существовало методики кодификации именно для такого типа дронов,

– вспоминает руководитель компании.

В департаменте, ответственном за кодификацию, команде сообщили, что на тот момент в приоритете только дроны с донаведением. Секретарь прямо заявил, что обычные дроны им не интересны.



Алексей Жулинский / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

"Это не очень обычный дрон, но, к сожалению, секретарь, наверное, даже не слышал о таком типе. Тем временем в министерстве говорили, что нам уже на вчера нужно много дронов", – добавляет Жулинский.

Компания прошла совместные испытания с одной из структур, но и здесь возникли осложнения: начальника подразделения заменили, а новый руководитель отказался подписывать документы из-за отсутствия методики.

После затягиваний и обращения в высшие органы дело сдвинулось с мертвой точки только в начале 2025 года, когда в Офисе Президента обратили внимание на информацию о наличии таких средств у россиян.

После этого процесс ускорился. Однако даже тогда пришлось писать непосредственно в Минобороны, чтобы ускорить кодификацию,

– рассказывает руководитель 3DTech.

Сборка и программирование дронов / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Испытания, в частности на электромагнитную совместимость, требуют наличия специальной платы инициации. Ее задача – синхронизировать работу с дроном. Без этого устройство может детонировать как в воздухе, так и на земле.

Подать заявку на испытания – еще не означает быстро ее пройти. Компании сообщили, что они подали документы в последний день, поэтому их будут рассматривать в конце следующего месяца. В результате – полтора месяца ожидания.

И это постоянно. И все из-за нехватки людей. Мы даже спрашивали, можем ли сделать испытания за личные средства, с научно-исследовательским институтом. Нам ответили: законом не запрещено, но такой практики нет. Нужно указание министра,

– говорит Жулинский.

Дроны на 25 – 30 километров: возможность или проблема

Несмотря на запросы от Минобороны на дроны с дальностью более 20 километров, в 3DTech относятся к этому с осторожностью. По словам руководителя компании, чем больше дистанция – тем выше уязвимость системы. Но директор 3DTech считает, что дроны с повышенной дальностью катушки могут использоваться как точечное средство для спецопераций некоторых.

Пролететь 30 километров – это полчаса. Но волокно остается на земле на активном участке фронта. Если его кто-то зацепит – дрон упадет. Но войско должно иметь такое средство, хотя бы для точечных операций,

– объясняет Жулинский.

Компания планирует новые испытания для усовершенствованной катушки на 25 километров. По словам Жулинского, после неудачных тестов предыдущей версии была изменена конструкция шпули и улучшены ее характеристики.



Катушки с оптоволокном / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Читайте также Украинские дроны-авианосцы нового поколения: почему россияне их так боятся и как изменят ход войны

Важно! При производстве FPV-дронов с оптоволоконными катушками используется широкая номенклатура компонентов, говорит Алексей Жулинский. Дроны собираются, после чего инженеры проводят их прошивку и настраивают для безотказной работы. Среди моделей есть оптоволоконные дроны, построенные под 25-мм катушку с усиленными ребрами жесткости, что позволяет установить аккумулятор при сниженном весе всего дрона до 1,5 килограмма. Для точности монтажа, в частности при установке коннекторов для катушек, используют контроль под микроскопом.



Китайские катушки весят около 2,4 килограмма, обеспечивая дальность полета около 10 километров, тогда как украинская катушка, рассчитанная на то же расстояние, весит вдвое меньше. Ранее для аналогичных характеристик производственные затраты на покупку соответствующих компонентов в Китае с логистикой достигали 900 – 1100 долларов, тогда как нынешняя цена украинского изделия составляет 300 долларов за модель на 10 километров. Китайские аналоги, которые можно найти за 180 долларов, имеют более низкое качество и уязвимы к повреждениям во время транспортировки.





Процесс наматывания оптоволокна / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Еще одна проблема – в совместимости. На рынке существует не менее 10 типов медиаконвертеров, которые превращают радиосигнал в световой для передачи через оптоволокно. Но совместимость – критически важна, отмечают в 3DTech.

Модем от фирмы А и приемник от фирмы Б – несовместимы. А если дроны поставляют из разных источников – фондов, волонтеров, государства – это проблема. Нужно иметь кучу наземных модулей,

– комментирует собеседник.

Особенно сложно найти модули, которые способны поддерживать передачу сигнала на расстояние до 30 км.

Дрон-шутер: летающая пушка

3DTech также разработала дрон-шутер для уничтожения БПЛА. На дрон установлена специально разработанная безоткатная пушка, которая стреляет обычным 12 калибром, похожим на охотничье оружие. Впрочем, ключ к уникальности – в конструкции самого боеприпаса. Инженеры создали комбинированный патрон, который объединен со стволом – фактически патрон сам становится частью пушки. Все это интегрировано в шестиствольную направляющую систему.

Патрон выглядит как длинная трубка: своеобразный мини-ствол с запрессованным 12 калибром. При выстреле картечь вылетает вперед, а сам патрон со стволом – назад. Именно эта инерция и компенсирует отдачу,

– объясняет Жулинский.

Несмотря на потерю части энергии, оружие сохраняет поражающую силу. Во время испытаний заряд пробивал древесно-стружечную плиту толщиной до 15 миллиметров с расстояния 25 метров. При стрельбе пулями – дальность еще больше.



Дрон-шутер / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

К теме 2 года Brave1 и оборонная революция: Федоров объяснил, почему будущее за ИИ-армией и армией дронов

Основное назначение такого дрона – борьба с малыми воздушными целями: "мавиками" или дронами, которые управляются по оптоволоконным каналам. Интересно, что именно такие дроны сложнее обнаружить из-за минимального радиоизлучения, однако легче поражать: они обычно менее маневренные.

Кроме противодействия вражеским дронам, систему можно использовать и для поражения живой силы. По словам инженера, такое оружие имеет мощный психологический эффект – не только из-за самого факта стрельбы, но и благодаря возможности вести огонь в различных режимах: одиночном, автоматическом или залпом шести выстрелов одновременно.

Но пока компания может поставлять только установку – без боеприпасов. 3DTech ищет партнеров с лицензией на работу с пиротехническими средствами для создания полноценной системы.

Несмотря на наличие технических возможностей и методик, 3DTech пока сталкивается с юридическими ограничениями по полноценному производству вооруженных беспилотников.

Такие дроны уже подпадают под методику кодификации, их можно официально внести в реестр поставок. Но на законных основаниях мы можем производить и продавать только саму установку. Без патронов,

– говорит руководитель компании.

Боеприпасы для системы – а это специальные конструкции со встроенным стволом – требуют лицензии на работу с пиротехническими средствами. Именно поэтому команда сейчас ищет партнеров среди официально зарегистрированных производителей боеприпасов, чтобы узаконить весь цикл поставки.

Мы можем продавать только установку, инструкцию по эксплуатации и в некоторых случаях инструкцию по изготовлению патронов. Все это происходит исключительно индивидуально, мы не работаем массово. Эту систему поставляем только проверенным подразделениям, которые действительно в ней нуждаются,

– объясняет Жулинский.

Несмотря на сложности с производством патронов, технология уже активно тестируется в боевых условиях. В частности, запрос на использование таких дронов поступал от Сил специальных операций.

Относительно уникальности системы, разработчик признает: подобные идеи в Украине уже есть. Некоторые проекты с безоткатными пушками стартовали еще раньше.

"Есть команда, которая работает над двуствольной системой. Она тоже безоткатная, но другая технология – я не уверен, могу ли это комментировать публично", – говорит Жулинский.

На сегодня ни ВСУ, ни враг не имеют эффективной системы противодействия оптоволоконным дронам. Известны лишь единичные системы, которые способны обнаруживать такие аппараты. Например, отдельные радары у "Птиц Мадьяра".

Их сложно обнаружить, потому что они не используют радиосвязь или только вблизи наземного модуля. Если повредить катушку – дрон упадет. Но сначала надо его найти. Недавно я видел видео, как дрон на крыше многоэтажки сидел и ждал момента десанта. Он просто залетел в люк. РЭБ и детекторы не помогли. Это и делает оптоволоконные дроны такими опасными,

– отмечает CEO 3DTech.

А как насчет россиян? По словам Жулинского, подобные прототипы появляются и в России, хотя до серийного производства дело пока не дошло. "Россияне часто пытаются просто прикрепить к дрону РПГ или другую одноразовую систему. Подход похожий: искать новые средства поражения, которые можно подвесить на дрон. Но массового решения мы пока не видим", – подытоживает собеседник.