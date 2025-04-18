Украинские разработчики беспилотных систем уже неоднократно демонстрировали гибкость и креативность в ответ на вызовы фронта. И один из самых амбициозных и технологически очень сложных проектов сегодня – это дрон-авианосец самолетного типа Bravery-M, способный нести до четырех FPV–дронов под крыльями и запускать их во время полета.

Из-за новизны самой технологии в медиа и публичном пространстве еще не сформировался окончательный термин для ее названия. Прямой перевод с английского – "дрон-авианосец" – слишком сложный, поэтому производители используют более простую форму – "дрон-матка".

Новизна технологии накладывает еще одно ограничение – мы не упоминаем название компании-разработчика и имя собеседника. И это впервые, когда этот разработчик представляет в медиа свое изделие. 24 Канал поговорил с представителем компании, которая создает этот беспилотник, о предыстории, вызовах и потенциале такой платформы.

Что такое дрон-матка: многофункциональный дрон нового поколения

Самолет – это единственная форма пока что. В целом это сложное технологическое решение,

– объясняет разработчик.



Дрон Bravery-M / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Преимущество Bravery-M – в мультифункциональности. В одном дроне объединены несколько ключевых для современного фронта инструментов: это самолет-разведчик, ретранслятор сигнала и боевая система доставки FPV-дронов.

"Фактически, в этом борту есть все, что используется сейчас на фронте. У вас есть БПЛА-самолет, есть FPV-дроны, есть ретранслятор – все, что сейчас применяется отдельно, здесь в сочетании", – отмечает собеседник.

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В зависимости от модификации, дрон-авианосец оснащается или простым гимблом для базовой видеоразведки, или дорогим оптическим модулем – все зависит от конкретного проекта.

Идея такого дрона начала формироваться еще до полномасштабного вторжения, но активно воплощать ее команда начала два года назад.

Тогда это не пользовалось спросом по многим причинам. Прежде всего – из-за сложности реализации. Нужны навыки как в FPV-пилотировании, так и в управлении самолетами. Отдельная задача – координация операторов между собой,

– объясняет разработчик.

До определенного момента простые средства поражения оставались достаточно эффективными. Но уже с 2024 года ситуация начала меняться. Ведь типы поражения, которые работали в 2022 – 2023 годах, потеряли эффективность. "Надо что-то новое, что-то, что позволит решать другие задачи. И вот сейчас самое время для этого проекта", – говорит собеседник.

Изменение географии боевых действий и новые технические требования

На фоне постоянного совершенствования технологий по обе стороны фронта меняется и расположение тыловых объектов. Ранее склады боеприпасов, техники или командные пункты размещались не дальше чем в 20 километрах от линии боевого соприкосновения – это максимальное эффективное расстояние артиллерии.

Тылы обычно были более чем в 20 километрах от линии боевого соприкосновения, чтобы артиллерия не достала. Но сейчас появились дешевые FPV-крылья, которые могут залетать от 20 километров. И тылы врага отошли еще дальше. Теперь, чтобы долететь до точки интереса, надо лететь 30 – 37 километров,

– отмечает разработчик.

В этом контексте платформа дрона-матки становится актуальной как никогда. Она позволяет подлетать на большое расстояние, осуществлять разведку, вести ретрансляцию и в нужный момент запускать FPV-дроны на финальном этапе удара.



Дрон Bravery-M / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Есть ли такая технология у россиян и еще у кого-то

На вопрос, имеет ли противник похожие решения дронов-авианосцев, инженер отвечает скептически: "Они имитируют бурную деятельность. Есть некий "Адмирал-Авианосец". Но, насколько мне известно, было всего несколько применений – и ни одно не увенчалось успехом. Есть фиксация полета дрона на большое расстояние, но без реального поражения."

В Китае подобных систем пока не разрабатывают, хотя потенциал у страны есть. Единственная западная страна, которая уже демонстрирует интерес – это Великобритания. Но в Украине тоже появляются компании, которые пытаются развивать технологию дронов-маток.

Одна из самых больших сложностей – это найти платформу, которая сможет физически вынести такой вес. У нас очень мало самолетов, которые могут нести шесть килограммов полезной нагрузки. А еще меньше таких, которые могут это делать на расстоянии более 30 км,

– говорит собеседник.

Кроме платформы, технически сложной является и система ретрансляции: "Мы делаем этот проект уже два года, и до сих пор не доросли до идеала. Постоянно видим на практике, что еще можно улучшить. Это поле для развития почти бесконечное".



Дрон Bravery-M / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Особенности научной и материальной базы: удается ли отказаться от Китая

В то же время для внедрения такого решения не нужна отдельная производственная или научная база, говорят в компании. Проблема не в материально-техническом обеспечении, а в том, что приходится с нуля сочетать компоненты, которые раньше никогда не работали вместе:

Есть вещи, которые кажутся очень простыми. Например, ты ставишь ретранслятор в самолет – и видишь, что оно вообще не работает так, как на земле. Потому что в воздухе другие условия, другие ограничения. Все сложно – и в этом суть этого проекта.

Создание дрона-матки – это не только технический вызов, но и процесс, который требует глубокого переосмысления способов взаимодействия внутри команды. Как отмечает разработчик, самое сложное в этом проекте – не отдельная деталь или технология, а именно связь между всеми ее компонентами.



Дрон Bravery-M / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

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"Если мы говорим обо всех участниках этого проекта – и о производителе, и о конечном пользователе, – то основная сложность для нас как производителя заключается в том, чтобы совместить все технологии, которые сейчас применяются на фронте", – рассказывает представитель компании.

Речь идет о комплексном решении, в котором есть и ретрансляция сигнала, и управление FPV-дроном, и ведение разведки самолетом, который одновременно выступает носителем боевой нагрузки.

Это на самом деле две вселенные, которые почти не пересекаются. Пилот самолета и FPV-пилот – это люди с совершенно разным опытом, разным мышлением, даже языком. И вот они должны вместе работать над одной задачей. Это невероятно сложно.

По словам собеседника, даже несколько недель совместной работы в полевых условиях кардинально повышают эффективность взаимодействия. Команда начинает лучше понимать, как кооперироваться, и именно тогда появляется реальная эффективность на поле боя.



Дрон Bravery-M / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Компания полностью контролирует все этапы – от проектирования и конструирования до изготовления и сборки.

"Мы стараемся предоставлять полноценное решение под ключ. То есть пользователь не думает, где взять плату, как ее подключить – он получает готовый комплекс. Остается только зарядить и запустить", – говорит собеседник.

Все процессы – от производства самих самолетов до монтажа взрывной нагрузки – сосредоточены внутри компании.

Сегодня часть электроники в беспилотниках еще имеет китайское происхождение, но компания уже активно работает над переносом производства в Европу или Украину. "Мы уже имеем наши собственные платы. Сейчас пытаемся все компоненты заменить на европейские или украинские, в зависимости от сложности. Китайских осталось совсем немного", – отмечает инженер.

Однако полный отказ от Китая пока нецелесообразен с точки зрения цены. Альтернативы дороже в два-три раза, а массовость и доступность – ключевые условия успеха.

Мы должны предлагать эффективный и недорогой продукт, потому что за него платят наши налогоплательщики. И пока дешевле, чем китайские комплектующие, никто не делает,

– признают у производителя.

Стратегия отказа от китайских комплектующих остается в приоритете на 2025 год, но реализуется постепенно, с фокусом на разработку собственных аналогов.



Дрон Bravery-M / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

"Сейчас вся разработка финансируется нами – за счет собственных средств и прибыли с других заказов", – говорит инженер.

Масштабной поддержки от государства на этот конкретный проект пока нет. Впрочем, определенные службы уже закупают готовые комплекты.

Новая точность: удары по малодоступным целям

Сочетание самолета-разведчика и FPV-дронов открывает новые возможности для точечных ударов, в частности по целям, которые ранее были либо недоступными, либо слишком рискованными. Среди них – системы ПВО, крупные радары, другие важные элементы военной инфраструктуры противника.

Вы можете поражать меньшим боеприпасом цели, которые ранее были вне досягаемости. Это новый уровень эффективности,

– отмечает инженер.

Одним из гланых преимуществ дрона-матки является его многократное использование. "Носитель выполняет задачу, возвращается и используется снова. Это базовая идея", – отмечает инженер.

Вместо одноразовых дронов-камикадзе, которые могут стоить от 30 000 до 200 000 долларов, применение дрона-матки позволяет уменьшить стоимость каждого боевого вылета до 600 долларов.

"Это совершенно другой уровень эффективности. Та же результативность, но в десятки раз дешевле", – подчеркивает собеседник. Впрочем, и дрон-носитель имеет ограничения. Основная причина потери – сбивания: "Мы работаем на большой глубине, в зоне действия ПВО. И пока что все потери именно из-за этого. Разбить его сложно, он очень выносливый. Но если сбили, то все – борт потерян".

Как дроны-матки влияют на россиян

На фронте эффективность FPV-дронов оказалась настолько высокой, что даже беглое знакомство с ними оставляет глубокий психологический след, рассказывает инженер.

Военные, которые находились в зоне боевых действий, отмечают – выжить после атаки FPV означает получить почти сверхчеловеческое везение. Эти дроны стали не просто техническим решением, а инструментом постоянного психологического давления.



Дрон Bravery-M / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

Российские подразделения, по наблюдениям военных, уже приспособились к недостатку украинских средств поражения на дальности более 30 километров от линии боевого соприкосновения – и ведут себя соответственно. В то же время именно FPV-дроны позволяют возвращать инициативу:

Тебя могут достать везде. Это морально очень давит.

Что будет дальше с этой технологией: экспорт и развитие

По словам разработчика, такой тип вооружения позволяет точечно поражать не только технику, но и живую силу противника, особенно в местах скопления.

При этом FPV-дроны довольно эффективны против ценных систем: радаров, средств ПВО, бронетехники. Из-за относительно невысокой стоимости самого аппарата и низкого уровня сопроводительных расходов, потери воспринимаются значительно спокойнее. В среднем дальность действия дрона составляет около 60 километров.

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Техническая эволюция продолжается в нескольких направлениях:

Во-первых, речь идет о полной автоматизации ударного средства . Если раньше для управления FPV-дроном нужен был отдельный пилот, который взаимодействовал с экипажем, то сейчас в разработке системы, которые позволяют выбирать цель с помощью лазерного наведения. По замыслу, это существенно упростит и ускорит подготовку экипажа, а также сократит количество привлеченных людей.

. Если раньше для управления FPV-дроном нужен был отдельный пилот, который взаимодействовал с экипажем, то сейчас в разработке системы, которые позволяют выбирать цель с помощью лазерного наведения. По замыслу, это существенно упростит и ускорит подготовку экипажа, а также сократит количество привлеченных людей. Во-вторых, команды работают над созданием недорогих дронов-камикадзе. Один из примеров – решениt стоимостью около 2,5 тысячи долларов. Для сравнения, российский "Ланцет" обходится в более 30 тысяч долларов. "Мы идем в дешевый массовый сегмент для того, чтобы это было максимально массово", – объясняет инженер.

В то же время такая массовость должна стать ответом на технические ограничения существующих систем: по текущим подсчетам, из 300 дронов до цели не долетают около 200, чаще всего из-за потери видеосвязи.

На перспективу определены три главных направления развития: создание средств с большей дальностью действия (до 100 – 150 километров), полная автоматизация комплекса и внедрение лазерного наведения. Все три пути имеют целью увеличить эффективность при снижении ресурсоемкости.

Хотя интерес к украинским FPV-дронам из-за рубежа значительный, экспорт пока запрещен. Это вызывает внутреннюю дискуссию: с одной стороны, потребность обеспечить собственные силы, с другой – возможности для финансирования развития за счет продажи. Существует также угроза того, что россияне получат украинскую технологию тем или иным способом.

"Я не говорю, что кто-то перепродаст, но они как-то появятся. У оккупантов находятся механизмы", – замечает разработчик. Он также обращает внимание на опыт санкций – даже запрещенные компоненты россияне продолжают получать через обходные пути. Это создает дополнительные риски и требует особенно осторожного подхода к любым решениям по экспорту.

Техническое преимущество на поле боя сегодня все больше зависит не только от наличия средств, но и от скорости их модернизации и адаптации к условиям. В этом смысле FPV-дроны стали одним из ключевых элементов новой тактики.