Украинская дроновая индустрия делает важный шаг вперед – в Киеве презентовали первую партию FPV-дронов, собранных только из украинских компонентов. На презентации "100% украинского дрона" от производителя VYRIY, состоявшейся в Киеве 14 марта, обозначили как растущие возможности локального производства, так и вызовы, с которыми сталкивается отрасль на пути к полной автономии.

Несмотря на то, что некоторые составляющие для дронов до сих пор приходится импортировать, такой формат сбора является стратегически важным. Он помогает уменьшить зависимость от поставщиков, в частности из Китая, которые могут в любой момент ограничить экспорт готовых блоков, но не более мелких компонентов, отметил основатель и руководитель VYRIY Алексей Бабенко.

Какие препятствия сегодня стоят на пути локализации, что уже удалось достичь и какие перспективы открывает этот проект для оборонного сектора – читайте в материале 24 Канала.

Налоги и бронирование: о каких вызовах говорят в отрасли

Мощный рост отрасли во время большой войны столкнулся с рядом проблем. Одной из крупнейших среди них Бабенко назвал налоговую нагрузку на украинских производителей комплектующих. По его словам, импортные детали завозятся в Украину без пошлины и НДС, тогда как украинские компании вынуждены платить налоги на комплектующие, которые они покупают для собственного производства.



Алексей Бабенко / Фото Zaxid.net

Это создает ситуацию, когда производство комплектующих в Украине становится дороже, чем закупка уже готовых деталей за рубежом. В итоге украинским компаниям выгоднее покупать импортные компоненты, а не производить их в стране,

– объяснил директор компании-производителя дронов.

Алексей Бабенко отметил, что из-за такой системы налогообложения зарубежным поставщикам выгоднее продавать в Украину, чем поддерживать локальное производство.

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В то же время экс-глава Минстратегпрома, ныне советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин, отметил, что дроны собственного производства – это "наша независимость, ведь никто нам не может сказать, что мы что-то не поставим, не передадим, замедлим и т.д.".

Также это наша экономика. Все произведенное в Украине дает рабочие места, дает налоги, дает деньги, которые остаются в Украине. И это просто круто, что за три года большой войны мы сумели выработать что-то свое, что мы называем украинским оружием. Это то, что весь мир впоследствии, после окончания войны нашей победой, будет искать, как купить и интегрировать.

Проблемы в отрасли / Фото 24 Канала с мероприятия VYRIY

Еще одна ключевая проблема в отрасли – отсутствие бронирования для производителей компонентов.

Наша компания поставляет дроны напрямую Вооруженным Силам Украины, поэтому мы имеем возможность бронировать сотрудников. Но производители комплектующих не всегда являются прямыми поставщиками, и это становится для них большой проблемой,

– отметил Бабенко.

По его словам, в целом в этой сфере работает до 10 тысяч человек по всей стране, и многие из них являются уникальными специалистами, которых сложно заменить.

Также развитие отрасли сдерживает отсутствие стабильного планирования закупок. "Многие думают, что украинское производство быстрее импортного, но это не так. Китайский производитель уже имеет готовое изделие, и его поставка длится 3 – 4 недели. В Украине же производитель комплектующих сначала должен заказать компоненты, дождаться их доставки, изготовить изделие – и только тогда поставить его заказчику. Этот цикл может растянуться на 2 – 3 месяца", – объяснил Бабенко.



Из-за этого украинские производители сталкиваются с финансовыми проблемами.

"Если компания не является крупным бизнесом, ей сложно масштабировать производство: нет доступа к льготному кредитованию, нет предоплат от заказчиков. В результате индустрия развивается медленнее, чем могла бы", – добавил он.

Динамика цен в отрасли / Фото 24 Канала с мероприятия VYRIY

Бабенко также объяснил, почему нельзя полностью полагаться на Китай в производстве дронов. В качестве примера он привел ситуацию с российскими БПЛА, где китайские компании разработали технологии под нужды армии РФ.

Россияне заказали в Китае видеопередатчик, который работает на нестандартных частотах, что делает его трудным для подавления украинскими средствами РЭБ. Он стоит на беспилотниках "Молния" и "Привет-82" и работает на частотах от 3000 до 5000 МГц. В этих частотах не работает ни один украинский дрон. Но что произошло дальше? Китайцы просто взяли и через неделю уговоров продали эти же компоненты нам,

– рассказал руководитель VYRIY.

По его мнению, это доказывает, что любая разработка, заказанная в Китае, с большой вероятностью может стать доступной и для противника. Это и доказывает важность локализации производства.

Как стоит подготовиться к возможной следующей войне

Сергей Бескрестнов, позывной "Флеш", украинский специалист по военным радиотехнологиям, технический блогер и председатель ОО "Центр радиотехнологий" рассказал на мероприятии о своем видении будущего военного производства.

Первое, что волнует всех производителей, – это риски. Мы уже видели, как это было в 2014 – 2015 годах: как только наступает перемирие или ремиссии, продажи военной продукции стремительно падают. То же касается и донатов, фондов – так работает человеческая психика,

– отметил "Флеш".

Главная угроза, по его словам, – это повторение ошибок прошлого: "Тогда мы потеряли пять лет, не наращивая оборонку, не развивая технологии. Сейчас, надеюсь, мы не повторим эту ошибку".

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Бескрестнов подчеркивает необходимость стратегического подхода в военном производстве:

Мы должны понимать: наш противник не остановится. Он будет наращивать производство дронов, ударных систем. Через 5 – 7 лет можем увидеть новую волну обострения. И от того, насколько мы будем к ней готовы, будет зависеть, насколько мы сохраним свою страну. Потому что враг уже станет опытнее к тому времени. Он уже не допустит таких ошибок, которых допускал в этой войне.

Однако производители сталкиваются с проблемой инертности рынка. Когда заказы резко сокращаются, производители оказываются перед дилеммой: либо держать огромные склады продукции, рискуя потерями, либо работать под конкретный заказ, что делает поставки нестабильными.

По мнению "Флеша", государство должно взять на себя риски создания буферных запасов: "В идеале должен быть фонд стратегического резерва, который перекроет задержки в поставках из-за рубежа".

Китай остается важным поставщиком компонентов для дронов, но зависимость от него опасна. КНР уже дважды вводила ограничения на экспорт комплектующих. Если завтра компартия примет решение прекратить поставки, это будет сделано жестко, считает "Флеш". Украина же имеет потенциал для создания собственных дронов: "Практически все для производства у нас есть, кроме камер и аккумуляторов. Но и эти компоненты можно найти на открытом рынке".

Основной фокус, по словам эксперта, следует сделать на дронах дальнего действия: "Это наше главное вооружение для нанесения ударов в глубоком тылу врага. И здесь мы не должны спрашивать разрешения у НАТО".

Массовое производство FPV-дронов – еще одно критическое направление. Главная проблема отрасли, по мнению "Флеша", – нестабильность характеристик. Сегодня дроны работают на одном диапазоне, завтра – на другом. Россияне быстро адаптируются, меняя частоты, тестируя новые возможности.

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Эксперт отмечает важность оперативного мониторинга радиочастот на фронте. "Чтобы понять их тактику, надо отслеживать работу операторов. Если они переключаются на новый диапазон и продолжают работать, значит, нашли "окно" в украинской обороне", – говорит Сергей.

Еще одна проблема – восприятие военного производства в обществе:

Часто звучит мнение, что производители не имеют права на прибыль в 10-20-30%, потому что это же для армии. Но ВПК – это бизнес, как и любой другой. Если предприятия работают "в ноль", они просто исчезают. Мы уже видели, как волонтерские команды, пытавшиеся работать без прибыли, в конце концов не могли себе позволить даже тестовый дрон.

Украинским преимуществом "Флеш" называет "гаражный военно-промышленный комплекс", распределенные производства: "В этом наша сила. У нас сотни маленьких производителей, которые диверсифицированы и разбросаны по разным местам – они адаптируются быстрее, чем большие компании".

Украинский рынок оборонных технологий: вызовы и перспективы стандартизации

В то же время в Brave1, кластере поддержки разработок оборонных технологий, считают более перспективными именно технологические производства, а не "гаражи". Развитие отрасли в промышленных масштабах невозможно без стандартизации и унификации. Олег Донец, руководитель направления по работе с силами безопасности и обороны Brave1, рассказал на мероприятии о развитии рынка военных технологий в Украине, ключевых вызовах и необходимости осторожного подхода к стандартизации.

Когда два года назад мы запускали Brave1, перед нами стояла задача понять, что такое рынок оборонных технологий в Украине: сколько у нас команд, участников, частных инициатив, разработчиков. Тогда не было четкой картины, и мы поддерживали любую инициативу, которая появлялась,

– отметил Донец.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения рынок оборонных инноваций получил мощный импульс для развития. Фактически, любая инициатива находила свое применение: в войсках, в отдельных бригадах или институтах. Но важно не начинать сразу со стандартизации, потому что это может затормозить развитие отрасли, объяснил Донец.

Сейчас, когда, например, в сфере беспилотных летательных аппаратов действует более 500 компаний, можно говорить об унификации, но с учетом интересов производителей. "Почему Китай сильный? Потому что имеет массовое производство. Можем ли мы создать такие условия в Украине? Если да, тогда стандартизация и унификация в дроновой отрасли возможна. Но ее следует обсуждать, исходя из реальных возможностей рынка", – отметил представитель Brave1.

Донец также отметил, что быстрые изменения на поле боя диктуют гибкость во внедрении технологий. Решение, которое работает сегодня, завтра может стать устаревшим. Например, в сфере связи сначала переход на новый уровень происходил за шесть месяцев, потом – за три, а сейчас – за один. И в случае жесткой стандартизации технологии это могло бы стать серьезной проблемой, объяснил эксперт.

В работе Brave1 важным фактором является баланс между возможностями производителей и потребностями военных.

Мы работаем для военных, ведь дрон должен быть эффективным на поле боя. Конечно, к их пожеланиям надо прислушиваться и с ними работать. Но всегда помнить, что где-то правда посередине между пользователем и производителем,

– подытожил Донец.

Мария Берлинская, руководитель проекта Victory Drones, также отмечает, что главное – постоянный диалог между производителями и военными. "Не бойтесь говорить со своими заказчиками, давать технику на тестирование. Мы часто спрашиваем у разработчиков: "Вы консультировались с военными относительно вашего продукта?" И поражает, насколько часто ответ – нет", – говорит Берлинская.

По ее словам, многие производители верят, что их разработка – это "кнопка победы", но не получают обратной связи от фронта.

Они не ездят по подразделениям, не собирают фидбек, не внедряют улучшения. Если у вас продукт действительно классный, то естественно он найдет своего покупателя. Потому что сейчас это вопрос жизни и смерти,

– добавила Берлинская.

Еще одна опасная тенденция, по мнению Берлинской, – коррупционное влияние на рынок. "Некоторые чиновники начинают считать, что могут решать, кому работать, а кому – нет. Это преступление не только с точки зрения закона, но и перед собственной совестью и страной", – отмечает Берлинская.

Она призывает производителей не молчать о коррупционном давлении и называть имена. Ведь коррумпированные чиновники и проблемные ситуации, которые они создают и которых очень много, – это "выстрел в себя и свою страну".