Искусственный интеллект стремительно меняет характер современной войны, внедряя технологии, которые еще несколько лет назад казались фантастикой. В 2024 году такие инновации стали определяющими для оборонной сферы, в частности, через интеграцию машинного зрения в дроны и наземные платформы. Эти разработки позволяют значительно повысить эффективность и точность на поле боя, автоматизируя сложные задачи наведения и анализа. Особую роль играют украинские компании, активно работают над созданием как автономных боевых систем, так и платформ, способных дистанционно выявлять угрозы.

Однако вопрос развития таких технологий не только о прогрессе, но и о вызовах. Как обеспечить их безопасность, избежать злоупотреблений и регламентировать использование? Что ждет оборонную сферу в 2025 году? От полноценных "роев" дронов до перспектив полностью автоматизированных боевых систем – эти вопросы уже сейчас формируют повестку дня как для Украины, так и для мирового сообщества.

24 Канал поговорил об ИИ-вооружении, влиянии на его развитие войны против Украины и будущем войн с Александром Борняковым, заместителем министра цифровой трансформации по вопросам развития IT.

Какие тенденции в ИИ в оборонной сфере были в 2024 году и чего можно ожидать в 2025-м

В 2024-м все развивалось вокруг наведения на основе машинного зрения, одного из видов искусственного интеллекта, рассказывает Александр Борняков. Эта технология позволяет дронам и наземным роботам автоматически наводиться на цель после захвата ее оператором и точнее поражать объекты на поле боя.

По его словам, государство уже начало закупать такие дроны и тестировать их.

Параллельно с дронами машинное зрение интегрируют в наземные роботизированные платформы. Есть автоматизированные турели, которые наводятся на цели на определенном периметре и работают по заданному сектору.

Читайте также Глаза разведки на поле боя, разминирование и укрытие: что такое Palantir, как помогает Украине в войне

В прошлом году также началась разработка дронов-перехватчиков, которые могут удерживать курс на движущейся цели, например вражеском беспилотнике, и атаковать ее.

Параллельно с интеграцией искусственного интеллекта в "железо" сохраняется тренд на разработку информационных систем на базе ИИ. Искусственный интеллект помогает дистанционно обнаруживать мины, собирать и анализировать данные с поля боя и отслеживать российскую пропаганду,

– добавляет Борняков.

Говорится об объединении не только дронов, но и наземных и летательных аппаратов. Это будут не только FPV, но и дроны-разведчики, что будут коммуницировать с наземными платформами, говорит заместитель главы Минцифры.



Дроны будут информировать наземные платформы о целях, незаметных для роботов из-за особенностей рельефа. Далее платформа будет двигаться в заданном направлении или самостоятельно наводиться на объект. При этом дроны в воздухе распределяют между собой цели и действуют автономно в пределах определенного квадрата.

В 2025 ожидаем, что в Украине появятся полноценные системы для объединения дронов в группы – "рои". У нас уже есть такие разработки, однако сейчас они группируют 10 – 15 дронов. В перспективе это может быть около 100 "птичек"

Кто работает над ИИ-оружием

На сегодня 90% таких технологических разработок – от украинских производителей, говорит Борняков. Сейчас на платформе кластера Brave1 зарегистрировано более 200 разработок от более 70 разработчиков. Более 70 решений уже применяются военными.



Александр Борняков / Фото предоставлено 24 Каналу Минцифры

В то же время присоединяются и иностранные разработчики. Немало готовых разработок предлагают немецкие партнеры. К примеру, систему для корректировки артиллерийского огня на основе искусственного интеллекта. Благодаря машинному зрению она сравнивает состояние цели до и после поражения. Еще одна немецкая компания создала дрон-перехватчик, способный поражать объекты в трехмерном пространстве – когда движется и дрон, и его цель.

Читайте также Первая в истории массовая война дронов: как Украина создала новое ядро войска и целую "субкультуру"

Борняков также приводит пример американского производителя, который работает над системой дронов, позволяющей одновременно управлять несколькими "птичками". Оператор может отправить несколько дронов на выполнение миссии, а если потеряна связь с одним БПЛА – запустить другой.

Нужна ли регуляция искусственного интеллекта

В мире все чаще поднимается вопрос регуляции искусственного интеллекта. Однако использование ИИ в оружии преимущественно не подпадает ни под какие регулирования, ведь прежде всего ИИ – это "софт", объясняет Александр Борняков. Уже потом он интегрируется в дроны и роботов.

Минцифры отвечает за формирование политики в сфере искусственного интеллекта. Сейчас мы готовим "гражданские" компании к регулированию этой технологии – публикуем рекомендации, помогаем тестировать продукты на предмет безопасности для человека, скоро запускаем Sandbox для блокчейн- и ИИ-стартапов. Но военная сфера вне регулирования. Пока идет война, мы даем возможность этим технологиям идти вперед,

– объясняет собеседник.

Борняков прогнозирует, что в будущем оборонные технологии на базе ИИ все же придется регулировать, чтобы обезопасить гражданское население. Речь идет о вооружении, которое может истреблять объекты в определенном квадрате и искать и атаковать цель по конкретным параметрам, например: голос и лицо человека или номерные знаки авто.

Кроме этого, искусственный интеллект способен естественно воспроизводить голос реального человека. Этим активно пользуются мошенники для выманивания денег или информации. Например, вы можете получить звонок от якобы друга или члена семьи, но на самом деле это качественно сделанная имитация, натренированная на данных этого человека,

– объясняет заместитель главы Минцифры.

"Это подводит к вопросу ответственности. Когда мошенник действует вручную, его находят и привлекают к ответственности. Но в случае автоматизированных скриптов ситуация усложняется: кого наказывать – разработчика программного обеспечения или оператора сервера?" – спрашивает Борняков.

Важно! Минцифра активно работает с бизнесом по ответственному использованию искусственного интеллекта.



Недавно 14 ведущих IT-компаний подписали Добровольный кодекс поведения, согласившись безопасно использовать ИИ в своих продуктах. Однако очевидно, что нужны более детальные изменения в уголовное законодательство, учитывающие новые реалии. Важно определить, как именно искать виновных в таких случаях и как возлагать на них ответственность.

Станет ли возможной война без людей

В научной фантастике часто изображали войну, в которой люди непосредственно не участвуют, – такая себе война роботов. Впрочем, подобный сценарий Борняков не считает фантастическим. Такие технологии, по его словам, уже существуют, однако их еще до конца не оттестировали.

К теме Искусственный интеллект уничтожит человечество через 30 лет? Что прогнозирует Нобелевский лауреат и отец ИИ

Собеседник прогнозирует, что в будущем будут создавать периметры, полностью защищенные машинами. Все, что попытается попасть туда танками, самолетами, вертолетами, будет уничтожаться.



Такие системы будут иметь потенциал, сравнимый с возможностями "человеческих" подразделений. Однако их эффективность в значительной степени зависит от ряда факторов: условий местности, погоды, уровня обеспечения и тому подобное.

Например, авиационные системы уязвимы к неблагоприятным погодным условиям, которые существенно влияют на работу ИИ, рассказывает Борняков. Наземные платформы тоже имеют свои ограничения, связанные с особенностями рельефа и препятствиями. Технологии постепенно становятся лучше – автономные платформы уже могут объезжать препятствия, такие как деревья, или находить пути через выбоины и овраги. Но дееспособность этих сетей дронов зависит от связи.

Именно поэтому параллельно с усовершенствованием дронов и роботов продолжается работа над созданием систем, которым не угрожает радиоэлектронная борьба (РЭБ).

Борняков прогнозирует, что полностью автоматизированные боевые системы могут появиться в течение пяти лет.

Как война против Украины повлияла на ИИ в вооружении

До начала полномасштабной войны в Украине вопрос использования искусственного интеллекта в обороне не был среди приоритетов, говорит Борняков. На встречах в НАТО, которые происходили два года назад, эта тема только начинала обсуждаться, у партнеров не было готовых решений.

Если бы не военные действия в Украине, использование искусственного интеллекта в военной сфере могло бы начаться только через несколько лет. До большой войны среди генералов не было серьезных разговоров о практическом использовании ИИ, например, для охраны периметров. Никто не верил в такие технологии,

– считает Александр Борняков.

На сегодня уже существуют проекты, которые финансируются и поддерживаются на уровне исследований и разработок (R&D). Организации начали уделять больше внимания внедрению ИИ в военную сферу.

Как во время Первой мировой войны пулемет похоронил кавалерию как род войск, так и новые технологии заменят старые методы, убежден Борняков. Дроны уже заставляют военных пересматривать стратегии и тактики ведения войны. Чем дальше, тем это влияние будет существеннее.