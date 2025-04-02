Украина продолжает цифровую трансформацию, и это также касается системы тылового обеспечения войска. Одним из ключевых игроков этого процесса стал Государственный оператор тыла (ДОТ) и его система DOT-Chain. Среди ее достижений – ускорение и упрощение процессов в логистике снабжения для военных подразделений.

Недавно в DOT-Chain началось тестирование нового модуля DOT-Chain Defence – своеобразного "маркетплейса" дронов, который должен сделать процесс закупок максимально прозрачным и оперативным. В то же время усовершенствование основной системы уже дало существенные результаты: цикл обеспечения сократился с нескольких месяцев до трех недель, а количество обработанных документов значительно возросло.

Разработчики также внедряют механизмы автоматического контроля качества поставки, в частности в сфере продовольствия, и работают над новыми стандартами кибербезопасности. О том, как эти изменения влияют на эффективность обеспечения войска, какие перспективы открывает DOT-Chain Defence и что еще готовит команда ДОТ – читайте в материале 24 Канала.

Как DOT-Chain изменил ситуацию с обеспечением в армии

DOT-Chain – это комплексная цифровая платформа, которая обеспечивает поставки товаров и услуг для нужд ВСУ. Система получила серьезные обновления, и сейчас активно идет работа над ее модулем DOT-ChainDefenсe. Он станет своеобразным маркетплейсом для обеспечения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



Алена Жужа / Фото, предоставленное ДОТ

Подразделения воинских частей смогут выбирать и заказывать необходимые дроны из законтрактованных позиций Агентства оборонных закупок. Это позволит адресно, прогнозируемо и эффективно закрывать их запросы,

– объяснила Алена Жужа, советник по IT в ДОТ на встрече с журналистами в конце марта.

Запуск модуля уже находится на финальном этапе тестирования, а его официальное введение в эксплуатацию запланировано после утверждения соответствующего постановления Кабмина.

Также в ДОТ поделились результатами цифровизации за последние месяцы. Благодаря совершенствованию работы DOT-Chain существенно сокращен цикл обеспечения (от формирования заявки до подписания акта) – с нескольких месяцев до примерно трех недель. Это стало возможным благодаря автоматизации документооборота и контроля выполнения заказов.

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Что такое DOT-Chain DOT-Chain – это инновационная ІТ-система, разработанная Государственным оператором по невоенным закупкам (ДОТ) для цифровизации процессов тылового обеспечения Вооруженных Сил Украины. Она охватывает весь цикл поставки продовольствия: от подачи заявок до создания расходных накладных и актов.

Мы наблюдаем существенное увеличение обработки документов: если раньше это было 30 тысяч документов еженедельно, то сейчас уже более 35 тысяч. Также за последний период обработано более 90 тысяч заявок и 600 тысяч расходных накладных, что составляет более 756 миллионов килограммов доставленного продовольствия,

– добавила Алена Жужа.

В системе также внедрен функционал автоматических рекламаций. Если раньше многие нарушения сроков поставки оставались без внимания, то теперь система автоматически будет формировать соответствующие рекламации в случае расхождений между заказанными и фактически поставленными товарами.

"Это позволит избежать ситуаций, когда из-за человеческого фактора или административных трудностей поставщики избегают надлежащих санкций за нарушение условий договора. Система будет жестко контролировать сроки и качество", – подчеркнули в ДОТ.

Кроме того, ДОТ работает над внедрением новых стандартов кибербезопасности. Уже получена сертификация по стандартам ISO/IEC 27001, а сейчас идет процесс подготовки к сертификации по международному стандарту NIST.

Как ДОТ помогает контролировать качество продуктов питания

На предыдущей встрече в декабре в ДОТ рассказывали о проблемных местах в поставках продовольствия военным, в частности человеческий фактор. Уже в 2025 году процесс выглядит более оптимизированным.

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Одним из важных вопросов, который был решен в последнее время, является контроль качества консервированной продукции, поставляемой в воинские части. После выявления случаев поставки некачественных консервов была внедрена система проверки протоколов испытаний. Отныне все номера протоколов интегрированы в DOT-Chain и автоматически проверяются перед поставками.

У нас реализован механизм, который гарантирует, что в войска будет поступать исключительно качественная продукция, которая прошла все необходимые испытания,

– заявила Алена Жужа, советник по IT в ДОТ.

Как новый "маркетплейс" дронов DOT-Chain Defence изменит обеспечение ВСУ

Главная изюминка от ДОТ – "маркетплейс" дронов. В сотрудничестве с Минобороны и Командованием Сухопутных войск была разработана новая модель поставки дронов в войска под названием DOT-Chain Defence, которая имеет целью обеспечить армию дронами максимально быстро и эффективно.

Эта система предусматривает создание маркетплейса, где военные смогут самостоятельно выбирать необходимое оборудование, а производители – оперативно реагировать на спрос.



Владимир Чугай / Фото, предоставленное ДОТ

Наша главная задача – сделать поставку быстрой, прозрачной и прогнозируемой. Мы планируем сократить срок доставки дронов со склада поставщика к военным до 2–3 дней,

– отмечает Владимир Чугай, начальник отдела продуктового менеджмента ДОТ.

Ориентировочным сроком запуска маркетплейса на первом этапе в ДОТ называют ближайшие недели.

Перед запуском модели были определены три главные цели:

Скорость поставки . От момента поступления продукции на склад до ее доставки в воинские части должно пройти не более 2–3 дней. Сначала процесс может занимать несколько недель из-за операционной интеграции, но цель – довести его до минимума.

. От момента поступления продукции на склад до ее доставки в воинские части должно пройти не более 2–3 дней. Сначала процесс может занимать несколько недель из-за операционной интеграции, но цель – довести его до минимума. Прозрачность и прогнозируемость для военных . Военные часто получают не те дроны, что заказывали, или в недостаточном количестве. Система позволит четко отслеживать, что и когда будет поставлено.

. Военные часто получают не те дроны, что заказывали, или в недостаточном количестве. Система позволит четко отслеживать, что и когда будет поставлено. Взаимодействие с производителями. Производители дронов будут получать понятный и прогнозируемый спрос, что позволит им эффективнее планировать производство.

Как будет выглядеть "маркетплейс" / Скриншоты, предоставленные ДОТ

Модель предусматривает два уровня поставок:

Быстрая отгрузка . Военные части смогут получать доступные на складе дроны в течение нескольких дней.

. Военные части смогут получать доступные на складе дроны в течение нескольких дней. Ожидание производства. У подразделений будет возможность заказать необходимые средства, резервируя свои виртуальные средства в системе предварительного заказа ("доткоины"). Это позволит производителям лучше прогнозировать спрос и ускорять производство.

Сколько производителей дронов будут представлены в "маркетплейсе" В рамках реформы военные получат доступ к каталогу кодифицированных производителей дронов. "В каталоге есть несколько сотен дронов от более 200 производителей", – уточнили в ДОТ. А производители представлены на уровне 200 – 300.

Как будет работать система DOT-Coin'ов для подразделений воинских частей

Также ДОТ работает над аналогом "еБалов" от Минцифры – когда военные могут получить дроны за уничтоженную российскую технику.

Мы внедряем механизм очередей для обеспечения объективного управления очередями и формирования прогнозов относительно спроса на товар для планирования производства,

– объясняет Владимир Чугай.

Новая система будет работать в единой цифровой среде, что исключает человеческий фактор в формировании заказов. Все позиции будут стандартизированы по натовским кодам, а военные части смогут заказывать только проверенную продукцию.

Финансирование будет распределяться по двум механизмам:

Гарантированный бюджет . Каждое подразделение получит базовое финансирование для начальных закупок.

. Каждое подразделение получит базовое финансирование для начальных закупок. Мотивационный фонд. Дополнительные средства будут начисляться за эффективность боевых действий в соответствии с системой отчетов о поражении.

"Это будет стимулировать воинские части эффективно использовать ресурсы, а производителей – оперативно реагировать на спрос", – заключает Владимир Чугай.

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Украинские операторы дронов будут получать DOT-Coin'ы за поражение вражеской техники, живой силы и выполнение боевых задач. Эта система призвана стимулировать эффективное использование беспилотников на фронте и распределять бюджет на закупку дронов более справедливо.

Одним из ключевых показателей станет коэффициент плановости. "Это идея Министерства обороны, которую мы планируем совместно реализовать. Если оператор поразил определенную цель, которая несет угрозу, то получает удвоенный коэффициент (Х2). Если же он уничтожил цель, которая не входила в плановую задачу, но была замечена в полете, то коэффициент будет ниже", – объясняет Чугай.

Еще один важный фактор – экономическая эффективность удара. "Если стоимость дрона составляет 300 долларов, а им уничтожен вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук", то количество начисленных баллов возрастет", – добавляет Чугай.

Также будет учитываться подтверждение поражения. Если есть видеофиксация или другие доказательства, коэффициент снова умножается на два. Это будет стимулировать операторов документировать свои удары и способствовать точному подсчету результативности боевой работы.

Чтобы избежать ситуации, когда только самые сильные подразделения получают финансирование, планируется распределение операторов по лигам. Например, такие топовые подразделения, как "К2", "Ахиллес" и "Птицы Мадьяра", не должны забирать весь бюджет, считают в ДОТ. Поэтому рассматривается вариант распределения на высшую, первую и вторую лиги. "Это даст возможность новичкам проявить себя и постепенно повышать свой уровень", – подытоживает Чугай.